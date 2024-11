Suporta sa IPs pangako ni Manong Chavit

CAGAYAN DE ORO CITY – Nangako si senatorial candidate Luis “Chavit” Singson na itataguyod ang kapayapaan, kaunlaran, at pagiging inklusibo para sa mga katutubong komunidad o Indigenous People kung sakaling palarin siyang mahalal sa Senado.

Sa kanyang inspirational speech sa ika-27 anibersaryo ng Indigenous People’s commemoration sa Capitol University noong Biyernes, inihayag ni Manong Chavit ang kanyang pakikiisa sa mga tribal community na nahaharap sa mga hamon tulad ng kahirapan, banta sa lupa, at kawalan ng political representation.

Binigyang-diin rin niya ang kanyang pangako sa paggamit ng kanyang karanasan sa pamamahala upang isulong ang batas na nagpapaunlad ng kapayapaan, pagkakaisa, at pag-unlad para sa mga katutubong grupo.

“Tinulungan kong maging mapayapa ang aking probinsya at nakipagtulungan ako sa aking mga kababayan upang mapasuko ang mga rebelde at para tuluyang makamit ang kapayapaan,” saad ni Singson.

“Sa suporta ng ating mga kababayan, naitaguyod ko rin ang probinsya upang maging isa sa mga pinakamayamang probinsya sa bansa,” dagdag niya.

Ayon pa sa kanya, maraming IPs sa bansa ang self-sufficient at karaniwang umaasa sa pagsasaka, pangingisda, at crafting, pero dahil sa paglago ng modernong ekonomiya, nahaharap pa rin sila mga hamon at pagsubok.

Binigyang-diin ni Singson na sa pamamagitan ng pagkakaisa, maaaring ma-access ng mga tribal group ang mas malaking oportunidad para sa economic empowerment habang tinitiyak ang pangangalaga ng kanilang kultural na pamana.

“Sa pamamagitan ng pakikipagtulungan, ang mga katutubong grupo ay maaaring bumuo ng mga sustainable business, magsulong ng ecotourism, at mapahusay ang mga tradisyunal na sining,” dagdag ni Singson.

“Ang pagsasama-sama ng mga mapagkukunan at kaalaman ay maaaring makatulong sa pag-secure ng mas mahusay na pag-access sa mga merkado, suporta sa agrikultura, at teknolohiya, pagpapalakas ng pagiging produktibo at pagbuo ng kita para sa komunidad,” sabi pa niya.

Ang isa pang mahalagang bahagi ng plataporma ni Singson ay ang groundbreaking banking app na naglalayong pahusayin ang pagdaloy sa pananalapi, partikular sa mga komunidad na kulang sa serbisyo.

Ang app ay mag-aalok ng serbisyong e-wallet na nagbibigay-daan sa mga user na magpadala at tumanggap ng pera nang hindi kinakailangang pumunta sa isang bangko nang personal.

“Sa pamamagitan ng e-wallet na ito, ang mga mamamayan ay hindi na kailangang pumunta sa isang bangko upang magpadala o tumanggap ng pera. Ito ang future ng mga serbisyo sa pananalapi para sa mga komunidad na kulang sa serbisyo,” sabi ni Singson.

Si Manong Chavit – na isa ring matagumpay na negosyante -- ay naging instrumento upang maging host ang Pilipinas ng 2016 Miss Universe pageant sa pagbibigay ng buong suportang pinansyal.

Adbokasiya rin ng kandidato sa pagkasenador ang jeepney modernization bilang bahagi ng kanyang mga inisyatiba sa environment at transportasyon. Naniniwala siya na ang jeepney modernization ay mapapabuti ang kalidad ng buhay para sa mga commuters at drivers habang nag-aambag sa mga layunin ng pagbabawas ng carbon sa bansa.

Nagtapos ang selebrasyon sa mga pagtatanghal sa kultura kung saan nakisalamuha si Singson sa pagdiriwang.

Pinarangalan rin si Manong Chavit bilang isang simbolo ng pagkakaisa at pag-asa para sa isang mas inklusibong kinabukasan para sa mga IPs sa buong bansa.