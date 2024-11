Phl Maritime Zone, Archipelagic Sea Lanes act pirmado na

Nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act No. 12064 at Republic Act No. 12065 o ang Philippine Maritime Zones Act at ang Philippine Archipelagic Sea Lanes Act sa isang seremonya sa Malakanyang.

Ang Philippine Maritime Zones Act ang magtatakda ng partikular na bahagi ng teritoryo ng Pilipinas, kasama na ang karagatang maituturing na bahagi pa rin ng bansa at layon ng kambal na batas na mapalakas ang claim ng Pilipinas sa West Philippine Sea at iba pang may territorial disputes.

Ang Philippine Archipelagic Sea Lanes Act naman ay naglalayong magkaroon ng sistema ng sea lanes o ruta sa mga dagat ng Pilipinas na maaaring daanan ng mga dayuhang sasakyang pandagat.

Sa tulong nito ay mamo-monitor ang galaw ng mga dayuhang sasakyang pandagat at panghimpapawid sa bahagi ng teritoryo at mas mapapalakas ang ating awtoridad na paalisin sila kung maikokosiderang banta sa bansa.

Sa kanyang talumpati, binigyang-diin ni Marcos ang kahalagahan ng dalawang bagong batas na aniya’y nagtutugma ng mga batas sa bansa sa international laws.

Pagpapakita rin anya ito ng pagiging responsableng miyembro ng international community at pagsusulong ng rules-based international order.

Ayon pa sa Pangulo, hakbang rin ito para maprotektahan ang maritime resources at ingatan ang kalikasan.

Sinabi naman ni National Maritime Council spokesperson Alexander Lopez na napakahalaga ng dalawang nalagdaang bagong batas sa maritimne jurisdiction Pilipinas.

Clearly defined umano kung ano ang karapatan natin kung usapin ng teriyoryo ang pinag- uusapan.

Ayon naman kay Senador Francis Tolentino, ang mga bagong batas na nilagdaan ay pagpapakita ng paninindigan ng bansa na naka- ankla at alinsunod sa itinatakda ng intl law at sa ating saligang batas at paninindigan sa ating soberenya.