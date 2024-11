LA SALLE PASOK SA SHAKEY’S VOLLEY FINALS

Laro ngayon:

(Rizal Memorial Coliseum)

3:30 p.m. –- Ateneo vs UE

6 p.m. --- FEU vs NU

Naghiganti ang De La Salle University matapos itumba ang University of Santo Tomas (UST) sa 26-28, 25-19, 25-20, 21-25, 15-13, tagumpay at magmartsa sa finals ng ang 2024 Shakey’s Super League Collegiate Pre-season Championship noong Miyerkules ng gabi sa Rizal Memorial Coliseum.

Nagbigay sina Shevana Laput at Angel Canino sa crunch time na umiskor ng huling apat na puntos ng Lady Spikers sa knockout semifinal para sa return ticket sa championship round matapos ang runner-up finish sa inaugural edition dalawang taon na ang nakararaan.

Pinahaba ng La Salle ang walang talo nitong takbo sa walo habang dinurog ang puso ng Golden Tigresses para sa kabayaran mula sa pagkawala ng korona ng University Athletics Association of the Philippines (UAAP) sa Final Four ng Season 86 anim na buwan na ang nakararaan.

Makakaharap ng Lady Spikers ang semis survivor sa pagitan ng three-peat-seeking National University at unbeaten Far Eastern University sa best-of-three championship series ng tournament na suportado ng Shakey’s Pizza Parlor, GCash, Chery Tiggo, F2 Logistics, Peri-Peri Uling Manok, Potato Corner, R and B Milk Tea at Summit Water.

Pinagtatalunan ng Lady Bulldogs at Lady Tamaraws ang huling finals berth noong Sabado. Ang Game 1 ng championship ay nakatakda sa 22 Nobyembre.

Si Laput, ang 2023 National Invitationals Most Valuable Player, ay umiskor ng apat sa kanyang 19 na puntos sa deciding frame kabilang ang back-to-back hits na nagpapanatili sa Lady Spikers sa ligtas na distansya sa huling bahagi ng set.

“I just knew I had to step up. I had to be there for my team and be that reliable player for them. I hope that it showed in the court and I hope that my team will continue to rely on me and see me as an Ate for them,” sabi ni Laput, na may 15 attack points, two aces at two kill blocks.

Sa pagsara ng UST, 11-10, matapos mahabol ng tres sa kalagitnaan ng final frame, kinuha ni Laput ang mga bagay sa kanyang sariling mga kamay, pinabagsak ang isang kill upang bigyan ng mas maraming paghinga ang La Salle bago sagutin ang missile ni Angge Poyos sa kanyang bersyon.

Itinulak ni Canino ang Lady Spikers sa match point mula sa combination play, 14-11. Huling sumugod ang Tigresses kung saan pinalo ni Poyos ang isang off the block kill na sinundan ng huling 40 errors ng La Salle upang isalba ang dalawang match points.

Ngunit pinawi ni Canino ang pag-aalsa sa pamamagitan ng isang mahabang tama na natagpuan ang isang hindi nadepensang lugar sa backrow.

“I know that it was a team effort. It’s always a team effort and not just one person who finishes the points and gets the MVP of the match. All of us are MVPs right now,” saad ni Laput.

Si Canino ay may 17 puntos na itinampok ng 16 na kills habang si Amie Provido ay naglaro ng solidong depensa sa net na may apat na kill blocks sa isang 12-marker na performance para sa La Salle.

Susubukan ng UST na makasalba ng podium finish sa isang larong laban para sa ikatlo laban sa natalo sa iba pang pagtatambal sa semis.

Pinangunahan ni Poyos ang Tigresses na may 22 puntos, lahat mula sa spike, kabilang ang walong marker sa ikaapat upang tulungan ang kanyang koponan na i-drag ang laban sa ikalimang set. Umiskor sina Regina Jurado at Jonna Perdido ng tig-10 sa isang talo.