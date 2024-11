Dasuri Choi, nagpaliwanag sa ‘third party’

Aminado ang actress-dancer na si Dasuri Choi na natuwa siya noong unang matsismis na siya raw ang third party sa breakup nina Mavy Legaspi at Kyline Alcantara at ayon sa dalaga, yun umano ang first reaction niya nang bumalandra sa mga diyaryo at online entertainment sites na siya ang dahilan kung bakit nawasak ang relasyon ng former Kapuso couple.

Sa isang panayam, natanong si Dasuri ni Tito Boy Abunda kung bakit siya nadamay sa MavLine breakup at totoo bang siya ang dahilan ng hiwalayan.

“Alam n’yo po ba, ang reaksyon ko noong una natutuwa ako dahil, ‘Hala! Pumasok pa ako! Ibig sabihin available pa ako. I mean, parang ang ganda-ganda ko? Bagets pa ‘yung ano! Guys, thank you so much!” ang natatawang tugon ni Dasuri.

Kung matatandaan, February nang mariin nang pinabulaanan ng South Korean social media personality na never siyang naging third party at hindi totoo ang mga akusasyon sa kanya na “ahas”, “homewrecker” at “other woman.”

“I think they’re talking about the issue from late last year. So, I’m officially saying I’m not the third party, okay? I will never try to be a third party in my life because I didn’t grow up like that. I was raised by my parents na super, super, super bait. Wala talagang mangyayari sa ‘kin na maging third party, okay?” sabi ng dalaga.

Sa ngayon ay single na single pa rin si Mavy habang si Kyline ay super happy na sa piling ng bago niyang boyfriend na si Kobe Paras.