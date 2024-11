WARRIORS PINATAOB ANG CELTICS

Naungusan ni Stephen Curry ang Olympic teammate na si Jayson Tatum sa pakikipaglaban sa Golden State Warriors laban sa Boston Celtics noong Miyerkules habang ang walang talo na simula ng Oklahoma City Thunder sa season ay natapos laban sa Denver.

Umangat ang Warriors sa 7-1 matapos ang kapanapanabik na 118-112 panalo laban sa National Basketball Association (NBA) champion sa kalsada sa TD Garden.

Ang heavyweight showdown ay sinisingil bilang isang pagkakataon para kay Tatum na gumawa ng isang punto matapos na ma-benched ng Golden State’s Team USA coach na si Steve Kerr sa maraming laro noong Agosto ng nanalong medalyang Paris Olympics na kampanya.

Ngunit habang nag-impress si Tatum matapos mabuhay sa second half para tapusin na may 32-point haul, si Curry at ang Warriors ang nakatakas sa panalo.

“We always say ‘Have each other’s backs’ and guys are stepping up and committing to it,” sabi ni Curry, na may 27 puntos at siyam na assist na may pitong rebound at apat na steals.

“We’re capable of beating anybody. It’s hard... but this is a different year and we’re trying to take baby steps and develop an identity,” dagdag niya.

Binigyan ng offensive na suporta si Curry mula kay Andrew Wiggins, na umiskor ng 16 puntos, habang nagdagdag si Buddy Hield ng 16 mula sa bench, kasama sina Kyle Anderson (11 puntos) at Jonathan Kuminga (10).

Umiskor si Tatum ng 24 puntos sa ikalawang kalahati upang tulungan ang Boston na gawing pitong puntos na kalamangan ang 14 puntos na third-quarter deficit sa fourth quarter.

Ngunit ang rally ng Boston ay humina nang lumaban ang Warriors at Curry para makuha ang panalo na nag-iwan sa Golden State bilang isa sa tatlong koponan sa tuktok ng Western Conference.

Ang Warriors coach na si Kerr ay binigyan ng pagalit na pagtanggap ng mga tagahanga ng Celtics sa kanyang paghawak kay Tatum sa Olympics, na booed nang malakas sa mga pagpapakilala bago ang laro.

Ipinagkibit-balikat ni Kerr ang kontrobersya sa mga pahayag bago ang laro, na kinikilala na “hindi niya nasiyahan” ang pag-bench kay Tatum sa Paris.

“Those are not fun decisions,” sabi ni Kerr. “But our guys were all amazing, they committed to each other, they committed to winning a gold medal... that’s the real story.”

“But we live in a time where we have to talk about stuff that actually doesn’t really matter,” dagdag niya.

Sa iba pang laro noong Martes, ibinalik ni Russell Westbrook ang mga taon sa pamamagitan ng isang vintage performance para tulungan ang Denver Nuggets na tapusin ang walang talo na simula ng Oklahoma City sa season sa pamamagitan ng 124-122 panalo.

Ang nauubos na lineup ng Nuggets na nawawala ang mga starter na sina Jamal Murray (concussion) at Aaron Gordon (calf) ay mukhang nagkaproblema nang bumangon ang Thunder sa 16-point lead sa kalagitnaan ng third quarter.

Ngunit nakabangon ang Denver salamat sa 29-point performance mula sa 35-anyos na si Westbrook habang nagdagdag si Nikola Jokic ng triple double na binubuo ng 23 puntos, 19 rebounds at 16 assists.

“To beat a team like OKC takes everybody, but for a 17-year vet to have that kind of a game was tremendous and I’m really happy for Russ,” sabi ni Nuggets coach Michael Malone tungkol kay Westbrook.

Ang unang pagkatalo ng Oklahoma City sa kampanya ay nakita ang Thunder na bumagsak sa pangalawang puwesto sa West sa 7-1. Ang Phoenix Suns, 7-1 din, ay lumipat sa nangungunang puwesto matapos ang kanilang 115-112 panalo laban sa Miami Heat.