piolo pascual walang interes sa pulitika

“And it is also not my interest to enter politics. I already have my field that I can practice.

Ever since, however, I was never interested in politics, and we just pray for them. Or on the horizon, for that matter. I love what I do.

I must stick to acting because ito na talaga ‘yung trabaho ko ever since. I don’t think I have the heart to do politics,” paliwanag niya.

Pero sumusuporta naman siya sa mga kandidatong sa tingin niya ay may magandang platforms para sa bayan.

“Siyempre, mga pinaniwalaan mo. Ano ‘yung mga sinu-support mo because you want them to have the position to help the country,” say niya.

***

Xyriel Manabat pumalag sa bashers

Hindi magustuhan ni Xyriel Manabat ang comment ng isang basher sa kanyang recent TikTok post.

Last November kasi ay nag-post ang dalaga ng isang Korean scalp care oil sa kanyang Tiktok account.

Ang chika ni Xyriel, dapat maganda ang buhok ng isang girl dahil iyon ang unang-una na napapansin ng tao sa isang babae.

Pero may nagmahadera at mataray ang kanyang comment kay Xyriel.

“Weehhh buhok ba talaga unang una nakikita sa ‘yo??” say ng basher.

Hindi naman ito pinalagpas ni Xyriel at agad-agad ang buwelta niya sa basher.

“Sa ugali ka na nga lang babawi sa kat4ng@han mo pa PINAKITA kung sino ka,” say niya sa basher.

Actually, hindi ito ang unang beses na nabastos si Xyriel ng bashers. Parang palaging pinag-iinitan ang kanyang walang malay na boob’s.

Hindi namin alam kung bakit tila inggit na inggit ang bashers sa dibdib ni Xyriel.

Sa past interview nga niya, parang naging liability pa para sa kanya ang pagkakaroon ng big boob’s.

Ayon sa dalaga, may disadvantages din ang pagkakaroon ng malaking dibdib tulad ng possible wardrobe malfunction at body pains.

“Struggle po siya, e,” say niya.