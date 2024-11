Kobe nasa dating stage with Kyline

Finally, nagsalita na rin ang basketball player na si Kobe Paras tungkol sa relationship status nila ni Kyline Alcantara.

Sa isang exclusive interview with Cosmopolitan Philippines na ipinalabas sa YouTube channel ng masabinh online magazine, natanong si Kobe nito: “Who is your biggest celebrity crush?”

Agad-agad naman ang sagot ni Kobe:

“Kyline Alcantara... Because we are dating!”

Ilang beses nang nakitang magkasama ang dalawa sa mga lakaran. Nag-umpisa ang chikang may romantic something sa kanila nang mapansin ng netizens ang pagkakatulad ng posts nila sa Instagram.

Umingay pa lalo ang chikang dyowa na ni Kobe si Kyline nang itsika ni Lolit Solis ang kanyang encounter kay Kobe.

Nagmahadera kasi itong si Lolit at sinabihan si Kobe na pumili ng girlfriend na sing level ni Kris Aquino o kaya ay Sharon Cuneta.

Halatang napikon si Kobe sa sinabi ni Lolit kaya naman tinarayan niya siya.

“Please, walang bastusan. Kyline is my girlfriend,” say niya.