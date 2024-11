Zia Grace bagong child star ng Dos

Nabigyan ng napakalaking break ang child model na si Zia Grace.

Siya ang gumaganap na inabusong anak ni Jennica Garcia sa Saving Grace, isang teleserye na pinagbibidahan ni Julia Montes kasama si Sharon Cuneta bilang adoptive mom ni Julia.

Si Zia ang napili na gumanap na abused child na si Grace sa isang audition. Isa siyang commercial model bago pumasok sa showbiz.

Sobrang inapi si Zia sa series na ito. Halos lahat ng scene niya ay umiiyak siya.

Ang Saving Grace ay Pinoy adaptation ng hit drama series na Mother na Asia’s most exported script format na may adaptations sa Turkey, South Korea, Ukraine, Thailand, China, France, Spain, Mongolia at Saudi Arabia.

Ipalalabas na sa November 28 ang Saving Grace sa Prime Video sa bansa at sa higit 240 countries and territories.