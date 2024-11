MANONG CHAVIT: PEACE AND ORDER MAHALAGA SA PROGRESO

Binigyang-diin ni senatorial candidate Luis “Chavit” Singson ang mahalagang papel ng kapayapaan at kaayusan tungo sa tunay na progreso sa kanyang talumpati sa Liga ng mga Barangay Provincial Congress sa Bacolod noong Martes.

Ayon kay Singson, importante ang peace and order upang makamit ang pagbabago at pag-unlad at ibinahagi rin niya ang kanyang mga nagawa sa Ilocos Sur upang mapanatili ang kapayapaan na naging daan upang itanghal ang probinsya bilang isa sa pinakamayaman at pinaka-maunlad sa bansa

Nagbahagi rin ang dating Ilocos Sur governor ng mga personal na anekdota mula sa kanyang mga unang taon sa pulitika, na nagsasalaysay ng mga hamon na kanyang kinaharap – gaya ng karahasan sa pulitika at kahirapan -- at kung paano hinubog ng mga karanasang ito ang kanyang paglalakbay tungo sa pamumuno.

Ang Liga ng mga Barangay Provincial Congress ay naglalayon na ipagdiwang ang grassroots governance, palakasin ang suporta para sa mga lokal na negosyo, at palakasin ang mga pangako sa pagpapaunlad ng mga komunidad, partikular sa Antique.

Si Singson ang natatanging pambansang pigura na inimbitahan sa kaganapan, ayon kay League Vice President Julius Pierre Pacificador.

Sa kanyang talumpati na nagsimula sa Bisaya, tinalakay ni Singson ang kanyang mga planong suportahan ang nationwide jeepney modernization program at inihayag niya na gagawa siya ng mga ejeepney na magagamit ng mga transport groups na nakapag-aambag sa pangmatagalang hakbangin ng gobyerno na gawing moderno ang pampublikong transportasyon.

Inulit rin ni Singson ang kanyang pangako sa pagpapabuti ng financial accessibility para sa mga Pilipino at nangako siya na tumutok sa “banking the unbanked “ at tinitiyak na ang mga lokal na pamahalaan ay may mga kinakailangang kasangkapan sa pananalapi upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan sa pag-unlad.

Bilang dating mambabatas, ginunita ni Singson ang kanyang trabaho upang gawin ang Republic Act 7171, ang Tobacco Excise Tax Act, na naglalaan ng 15 porsiyento ng kita mula sa mga excise tax ng tabako sa mga rehiyong gumagawa ng tabako. Binigyang-diin niya ang kahalagahan ng pantay na suportang pinansyal para sa mga lokal na komunidad.

Noong Martes rin ay bumisita si Singson sa San Carlos City sa Negros Occidental upang dumalo sa taunang Pintaflores Festival. Ipinagdiriwang nito ang patron ng lungsod na si San Carlos Borromeo, at isang pagpupugay sa masaganang pagpapala na natanggap ng lokal na komunidad.

Kilala bilang “Manong Chavit,” si Singson ay malugod na tinanggap sa entablado ng mga organizer ng festival at binati ang mga dumalo bago ibahagi ang kanyang pananaw para sa bansa.

“Isang salita lang,” sabi ni Singson, na siyang bumuod sa kanyang maikling mensahe ng katatagan at tagumpay sa pamamagitan ng sarili niyang mga karanasan sa buhay.

Dumalo rin sa pagdiriwang sina Rep. Ginggo Valmayor ng 1st District ng Negros Occidental at San Carlos City Mayor Rene Gustilo. Pinuri ni Mayor Gustilo si Singson bilang isang matapat na kaibigan at isang potensyal na senador, na nagpahayag ng pag-asa na ang pamumuno ni Singson ay maaaring magdulot ng positibong pagbabago sa bansa.

Bago nagpasyang tumakbo sa Senado, ibinahagi ni Singson na marami na siyang natulungan sa kanyang personal na kapasidad, na binibigyang-diin ang kanyang pangako na tunay na serbisyo publiko at higit pa sa pormal na pulitika.