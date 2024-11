PBB Big Winner Fyang bagay i-partner kay Daniel Padilla

Bilang winner, nag-uwi si Fyang ng brand-new house and lot at P1 million.

Nakilala si Fyang bilang “Anakabogerang Influencer ng Mandaluyong City.”

“I can’t believe this! I want to thank every one of you, who has supported me since day one. I did it!” say ni Fyang after manalo.

Kahilera na ni Fyang ang mga products ng Pinoy Big Brother tulad nina Kim Chiu, Gerald Anderson, Melai Cantiveros, Alexa Ilacad, KD Estrada, Robi Domingo, Bianca Gonzales, Enchong Dee at marami pang iba.