KRUSYAL NA GAME 5

Laro ngayon

(Smart Araneta Coliseum)

7:30 p.m. --- TNT vs Ginebra

Pagtatalunan ngayon ng defending champion TNT at Barangay Ginebra ang pivotal Game 5 matapos hatiin ang unang apat na laro ng Philippine Basketball Association (PBA) Governors’ Cup best-of-seven finals series ngayong araw sa Smart Araneta Coliseum.

Asahan ang paputok sa pagmartsa ng Tropang Giga at Kings pabalik sa larangan ng digmaan para sa pangunguna ng serye sa ganap na 7:30 p.m.

Ang Ginebra matapos bumagsak sa 0-2 sa championship rematch ng nakaraang taon na edisyon ay umani ng level matapos ang masiglang pagbabalik sa susunod na dalawang laro.

Muling nadiskubre ng Kings ang nakamamatay na outside shooting lalo na sa Game 4 nang si Maverick Ahanmisi at Stephen Holt ay nag-drain ng malalaking mahahabang bomba sa huling bahagi ng kanilang 106-92 tagumpay.

Kinikilala ni TNT mentor Chot Reyes na ang momentum ay lumipat sa panig ng Ginebra dahil sa kanilang kasalanan.

Binalaan ni Reyes ang kanyang mga ward na huwag magbigay ng kahit isang pulgada para mahanap ng Kings ang kanilang uka. Umasa ang Tropang Giga sa kanilang ipinagmamalaki na depensa para ma-neutralize ang outside shooting ng Ginebra.

Mahusay ang ginawa ng Kings sa pagsasaayos at binigyan ang TNT ng dosis ng sarili nitong gamot na may nakapipinsalang defensive effort para bawasan ang title showdown sa isang virtual best-of-three.

“In a seven-game series of two very good teams, the momentum can really shift both ways. Yeah, they definitely have the momentum and we have to find a way to stop it,” sabi ni Reyes.

Gayunpaman, minaliit ni Ginebra coach Tim Cone ang ideyang iyon.

“All we did was tie the series, it’s 0-0. It’s (now) a best-of-three so we can’t live off the last two games and feel good about that,” sabi ni Cone.

Alam na alam ni Cone na si Reyes, na nakatalo sa kanya ng tatlong beses sa anim na finals head-to-head, ay gagawa ng mabisang game plan para mabawi ang kontrol sa serye.

“We got to keep forward moving and forward thinking,” sabi ng pinakamapanalong PBA mentor na may 25 championship.

Si Justin Brownlee, na isa pang titulo ang nalalabi sa pagiging winningest reinforcement sa kasaysayan ng liga, ay susubukang buhatin muli ang Kings matapos magpaputok ng 34 puntos noong nakaraang laro.

Naka-back up sa kanya sina Ahanmisi, Holt, maaasahang big man na si Japeth Aguilar at ang backcourt duo nina Scottie Thompson at rookie RJ Abarrientos.

Gayunpaman, ang Best Import winner na si Rondae Hollis-Jefferson ay hindi papayagan ang TNT na bumaba ng isang laro.

Sinira ng Ginebra ang selebrasyon ni Hollis-Jefferson sa pagkuha ng kanyang ikalawang sunod na individual award sa Game 4.

Titingnan niya sina Calvin Oftana, Rey Nambatac, RR Pogoy, Jayson Castro at Poy Erram para maibalik sa winning track ang TNT, na natalo sa magkakasunod na laro sa unang pagkakataon sa playoffs.