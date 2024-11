Argel Saycon nakakapag-laway ang pabakat bunga

Hindi lang nakakapag-laway, nakakapag-init ng kalamnan ang pabakat bunga nitong si Argel Saycon, huh! Hulmang-hulma sa tanging saplot niyang boxer briefs sa isang eksena sa trailer ng bagong pelikula ni Petersen Vargas’ na “Some Nights I Feel Like Walking.” Ang pelikula na tinaguriang “queer road film” ay kauna-unahang itatanghal sa prestihiyosong Tallinn Black Nights Festival na ginaganap sa Estonia. Isa ito sa pinakamalaking A-list film na unang sinimulan nung 1997 hanggang sa kasalukuyan sa Hilagang Europa.

Kasama ni young master Saycon sa pelikula ang mga award-winning na aktor na sina Gols Aceron, Tommy Alejandrino, Jomari Angeles at ang mang-aawit na si Miguel Odron. Unang pelikulang buo ito ni young master Odron na sa totoong buhay ay bakla ang oryentasyong sekswal.

Ang mga diwata at sirena, lalong-lalo na ang mga pamhinta at boy borta, eh talaga namang happy fiesta ang pakiramdam, bukod sa parang nilagnat ang mga bekibel, pati na rin ang mga lalaking nagnanasa, nagmamahal at nakikipagtalik sa kapwa nila lalaki dahil nga grabehan at ang lalas ng dating ni Argel na may tinatagong taglay na pambihira sa boxer brief niyang best in pabakat bunga, sa true lang!

Ang panalo, ang hulma ng katawan ni Saycon, tunay na katawang pang-romansa talaga, para ngang kay sarap-sarap dilaan ng kanyang hubad barong katawan na palong-palong ang kisig at kinis. Yun bang kahit pawisan itong si Argel, manamis-namis pa rin at tiyak may isang bahagi ang katawan niya na ang halimuyak, parang amoy ng hinog na bayabas na talaga namang manunuot ang amoy at sangsang sa iyong kaibuturan at may kung anong bubulwal sa totoo o imahinasyon mo lamang na pagkababae.