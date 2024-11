May scam pa rin

Ang huling State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., na nagbigay-diin sa pangangailangang ipagbawal ang lahat ng Philippine Offshore Gaming Operators (POGOs) sa bansa, ay nagdulot ng panibagong interes sa paglaban sa mga online scam.

Ang kamakailang raid na isinagawa ng Philippine Amusement and Gaming Corporation (Pagcor) at ng Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) sa isang walang lisensyang POGO facility sa Bataan ay binibigyang-diin ang patuloy na banta ng mga operasyong ito, partikular na sa pagpapadali sa iba’t ibang kriminal na aktibidad.

Bagama’t ang pagtutok sa mga POGO ay ginagarantiyahan, mahalagang kilalanin na ang mga scam ay isang multifaceted na isyu na lumalampas sa partikular na industriyang ito. Patuloy na inaangkop ng mga scammer ang kanilang mga taktika, sinasamantala ang mga pagsulong sa teknolohiya at mga kahinaan ng tao upang magsagawa ng mga mapanlinlang na aktibidad.

Ang isang laganap na paraan ay ang phishing, kung saan ang mga indibidwal ay nalinlang na magbunyag ng sensitibong impormasyon sa pamamagitan ng mga mapanlinlang na email, text message, o tawag sa telepono. Ang mga mensaheng ito ay madalas na nagpapanggap bilang mga lehitimong institusyon tulad ng mga bangko, kumpanya ng credit card, o ahensya ng gobyerno, na nag-uudyok sa mga hindi pinaghihinalaang biktima na mag-click sa mga malisyosong link o magbigay ng mga personal na detalye.

Ang mga scam sa pamumuhunan, isa pang karaniwang taktika, ay nangangako ng mataas na kita na may kaunting panganib, na nakakaakit sa mga indibidwal na humiwalay sa kanilang pinaghirapang pera. Ang mga mapanlinlang na pakana na ito ay kadalasang nagsasangkot ng mga detalyadong kwento at gawa-gawang pagkakataon sa pamumuhunan, na idinisenyo upang pagsamantalahan ang kasakiman at ang pagnanais para sa mabilis na kita sa pananalapi.

Ang mga scammer ay gumagawa ng mga pekeng online na persona, kadalasang gumagamit ng mga ninakaw na larawan at gawa-gawang pagkakakilanlan, upang bumuo ng tiwala at pagpapalagayang-loob sa kanilang mga target. Kapag ang biktima ay emosyonal na namuhunan, sila ay pinipilit na magpadala ng pera o magbahagi ng sensitibong impormasyon.

Upang epektibong labanan ang umuusbong na mga scams, kailangan ang isang multi-pronged na diskarte. Ang malakas na pakikipagtulungan sa pagitan ng mga lokal at internasyonal na ahensyang nagpapatupad ng batas ay napakahalaga upang masubaybayan at mahuli ang mga scammer na tumatakbo sa iba’t ibang hangganan.