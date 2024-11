‘Joke time’ ni Rody

Humarap nga sa pinakahuling imbestigasyon ng Senado ukol sa mga extrajudicial killings at sa giyera laban sa droga ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, pero ginagawa nya lamang biro ang dapat sana’y seryosong usapan. Sa nasabing pagdinig, hindi pa rin nagbabago ang dating pangulo sa pagbibitaw ng mga malaswang pananalita.

Sa isang pagkakataon, tinanong ni Senator Jinggoy Estrada si Duterte kung bakit siya tanging sa kanila, sa bahagi ng Senado, tumitingin at kung siya ay iniiwasan ang pagtama ng tingin kay dating Senadora at Kalihim ng Katarungan Leila De Lima. Bilang tugon, nagbiro si Duterte na walang maganda sa panig na iyon, kaya’t nakatingin lamang siya nang diretso. Nagbahaginan sila ng tawanan, na nag-udyok kay Senator Risa Hontiveros na ipaalala kay Senator Estrada na dapat ay magtakda ng mas seryosong tono, na nagsasabing, “hindi ito biro.”

Talagang hindi biro ang libu-libong pinatay sa ngalan ng tinatawag na digmaan ni Duterte laban sa droga. Ayon sa mga nailahad sa mga pagdinig ng House Quad Committee, at sa kamakailang pag-amin ni Duterte mismo, itinatag niya ang isang pambansang patakaran laban sa droga na naglalayong “i-neutralize ang mga ilegal na personalidad sa droga sa buong bansa,” na nagresulta sa pagdagsa ng mga extrajudicial killings sa Pilipinas.

Ipinakita ng mga testimonya sa mga pagdinig ng House Quad Committee ang isang sistema na pinairal ni Duterte kung saan ang mga extrajudicial killings ay tinanggap, pinrotektahan, at pinarangalan. Ang mga pulis ay hindi lamang pinagana ng digmaan ni Duterte laban sa droga; mayroon din silang “nanlaban” na dahilan para ipagtanggol ang mga pagpatay at sila ay na-motivate ng sistema ng gantimpala, dahil tumanggap sila ng pera para sa bawat matagumpay na pagpatay.

Sinasaklaw ng pinakabagong imbestigasyon ng Senado ang parehong mga extrajudicial killings na iniimbestigahan ng Quad Committee. Gayunpaman, batay sa mga pambungad na pahayag ng ilang mga Senador na kakampi ni Duterte, tulad nina Bong Go, Ronald “Bato” dela Rosa, at Robin Padilla, na mariing ipinagtanggol si Duterte at ang kampanya laban sa droga sa kanyang administrasyon, malinaw na ito ay isang orchestrated na kaganapan na isinusulong nila. Layunin nito na bigyan si Duterte at ang kanyang mga kasamahan ng pagkakataon na ipagtanggol ang kanilang mga sarili at magbigay ng kontra-narratibo sa publiko sa harap ng mga revelasyon ng Quad Committee.

Nanindigan si Duterte na wala siyang ikinasusumpungang paghingi ng paumanhin o dahilan para sa giyera laban sa droga. Ipinahayag niya na ginawa niya ang kinakailangan bilang Pangulo ng Pilipinas upang protektahan ang mga Pilipino mula sa mga sinasabing kriminal sa droga. Bagaman inako niya ang buong responsibilidad para sa kanyang mga patakaran, nang tinanong ni Senator Hontiveros kung tinatanggap niya ang responsibilidad para sa mga indibidwal na pagkamatay tulad ni Kian delos Santos, nagalit siya at naging defensive. Sa mataas na boses, inakusahan ni Duterte si Senator Hontiveros na sinisikap siyang itulak sa kanto, na nagsasabing ang anumang pag-amin na gagawin niya ay hindi tatagal sa hukuman.

Ipinakita ng imbestigasyon ng Senado kung gaano kawalang-sala si Duterte sa mga krimeng kanyang ginawa at sa mga buhay na nawala dahil sa kanyang digmaan sa droga. At tulad ng dati, ang mga kaalyado ni Duterte ay nandiyan upang iligtas siya sa pamamagitan ng pagbibigay ng isang plataporma kung saan maari niyang kontrolin ang naratibo.