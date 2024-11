BAKBAKAN SA PBA FINALS TUMITINDI

Ganap na nakabangon ang Barangay Ginebra mula sa 0-2 series simula, tinalo ang TNT sa isang defensive duel sa huling pagkakataon at nag-strike sa pagkakataong ito sa shootout para ibalik sa square one ang PBA Governors’ Cup title playoff.

Si Justin Brownlee ay nangunguna sa isang mabangis na opensa ng Ginebra, nagpaputok ng dalawang four-pointer at tatlong tres upang i-highlight ang isang 34-point sizzler at pangunahan ang Kings sa 106-92 Game Four na tagumpay na nagdulot ng two-games-all deadlock sa race-to-four showdown.

Sinira ng dalawang koponan ang pagkakatabla sa Game Five sa Big Dome.

Naubos ni Stephen Holt ang apat na treys patungo sa 18-point production, ang parehong mga output na inilagay nina Maverick Ahanmisi at Japeth Aguilar nang ang Kings ay gumulong sa ikalawang sunod na panalo na ikinatuwa ng karamihan ng Ginebra crowd na mahigit 16,000 sa Smart Araneta Coliseum.

Si Scottie Thompson ay ikalimang manlalaro ng Ginebra na nakaiskor ng double figures na may 12 nang ang Kings ay tumama sa century mark sa unang pagkakataon sa serye matapos ang average na 85.6 sa unang tatlong laro.

Ang Kings ay tumama sa isang kahanga-hangang 56.3-percent clip, na may mas mataas na 60-percent marksmanship (3-of-5) mula sa four-point zone.

Nakuha ni Ahanmisi ang kanilang pangatlong “four ball” na nagpasya sa kinalabasan ng laro sa 101-90 na wala pang dalawang minuto ang nalalabi.

Nakuha mula sa kanilang 85-73 panalo sa Game Three, nakontrol ng Kings sa mismong opening quarter at itinakda ang tempo majority ng paraan kahit na sina Rondae Hollis-Jefferson at Calvin Oftana ay nagsanib para sa 54 puntos para sa TNT.

Sa pagsasama-sama nina Brownlee, Thompson at Ahanmisi para sa 39 puntos, ang Kings ay umupo sa 54-42 cushion sa kalahati at nanatili sa pangunguna hanggang sa dulo.

Ito ay isang shootout sa TNT na walang ginagawang masama na may 54.1-porsiyento na clip.

Gayunpaman, hindi napigilan ng Tropang Giga ang isang koponan ng Ginebra na mahusay sa target.

Samantala, hindi napapagod si June Mar Fajardo sa pagkapanalo ng PBA Best Player of the Conference award.

Noong Linggo, nasungkit ng San Miguel Beer main man ang record-extending 11th BPC honor nang talunin niya si Japeth Aguilar ng Barangay Ginebra para sa hinahangad na individual title sa season-opener Governors’ Cup.

Ibinahagi ng 34-anyos na si Fajardo ang center stage kay Rondae Hollis-Jefferson na nag-claim ng pangalawang Best Import award sa gastos ni Justine Brownlee ng Barangay Ginebra.

Nakatanggap sina Fajardo at Hollis-Jefferson ng kani-kanilang plake at tseke na tig-P50,000 mula kay Commissioner Willie Marcial, na kasama sina San Miguel Corporation (SMC) sports director Alfrancis Chua, San Miguel governor Robert Non, at NLEX governor Ronald Dulatre sa maikling ginanap ang awarding ceremony.

Ang 6-foot-10 na si Fajardo ay nagtala ng kabuuang 989 puntos matapos manguna sa statistical points (465) at media votes (476), habang pumangalawa sa mga boto ng mga manlalaro (252).

Sa kabila ng pagmamay-ari ng pinakamaraming BPC awards sa kasaysayan ng PBA, nananatiling mapagpakumbaba at gutom si Fajardo sa higit pa.

“Sa isip ko wala pa akong napanalunan. Kaya lagi kong pinu-push yung sarili ko na mag-pursige. Never umakyat sa isip ko yung mga award ko. Kini-keep ko yan, chini-cherish ko yan. Pero never umakyat sa isip ko yang mga na-achieve ko,” sabi ni Fajardo.