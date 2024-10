Diana Mackey bagong GF ni Kiefer Ravena

Napa-sana all ang mga netizens sa palitan ng sweet messages between Ilonggo basketball player Kiefer Ravena at former Pinoy Big Brother housemate at beauty queen na si Diana Mackey.

Sa social media na-confirm ang relasyon ng dalawa nang batiin ni Diana si Kiefer noong birthday niya kamakailan.

Sa kanyang Instagram post ay binati ni Diana si Kiefer on his birthday.

“Cheers to celebrating our first of many birthdays together! Mahal kita,” say ng dalaga.