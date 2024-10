Anne Curtis dismayado

Nag-reacts ang “It’s Showtime” host na si Anne Curtis-Smith sa report na ginawa ng UP School of Economics associate professor na si Cielo Magno.

Sa isang video kasi ang ipinakita ni Professor Magno ang mga senaryo kung bakit niya binigyan ng “failing grade” kung paano ina-allocate ng Philippine government ang budget.

“Actually, based on the 2024 experience, bibigyan ko siya ng failing grade. Alam mo kung ano ‘yung pinaka-frustrating, yung parte ng pagiging transparent niya kasi napapanood ng mga tao. Pero doon sa final stage ng budgetting, pina-finalize lang ‘yang ng konting representative ng mga congressman at saka konting representative ng mga senador,” sabi ni Professor Magno.

Kaya lang, ayon sa UP Professor, dinoktor ang budget at ang budget ng senado ay lumaki ng P2 bilyon at ang congress budget ay lumaki ng P12 bilyon.

Pinost ni Anne sa X (formerly Twitter), ang kanyang reaction dito.

“ANG laki laki ng budget Nila. Mapapatanong ka Talaga e. Kamusta nga ba ang performance so far ng bawat department? Sakit sa heart,” say ni Anne.