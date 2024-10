TNT nakauna sa Ginebra

Naglaro ng totoo ang TNT sa pagbuo nang ang elite at defensive team ng liga ay naungusan pa ang Barangay Ginebra bilang isang highly-efficient shooter mula sa kabila ng arc.

Ang lethal combo na ito ang nagbigay daan para sa defending champion Tropang Giga na umiskor ng runaway 104-88 romp at humawak ng 1-0 running start laban sa Gin Kings sa PBA Season 49 Governors’ Cup title series Linggo ng gabi bago ang record na 11,021 crowd sa ang Ynares Center.

Nahawakan ng Tropang Giga ang karaniwang offensive-savvy na Gin Kings sa 18 puntos na mas mababa sa kanilang regular na 48 minutong pamantayan na 106.5 markers, habang hawak ang three-point shooting ng huli sa mababang 9.5 porsiyento (2-of-21) - way off nito liga-pinakamahusay na 37 porsiyento clip bago.

“We know the strength of Ginebra. We looked at the numbers and we focused really on that - taking away their strengths and really making sure we lean on our strength which is our ability to stop teams and play defense,” sabi ni coach Chot Reyes na ang squad ay naglagay ng sarili sa posisyon upang makakuha ng 2-0 sa Miyerkules kapag ang best-of-seven series ay lumipat sa Smart Araneta Coliseum.

Habang pinipigilan ang Gin Kings, pinatay ng Tropang Giga si trey, pinatumba ang 12 sa kanilang 30 pagtatangka (40 porsiyento).

Ginawa ng tropa ni Reyes ang tatlo sa mahahabang bombang ito sa una, kung saan lumusob sila sa 19-5