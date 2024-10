Mga ipokrito

Ang panonood sa mga pampublikong pagdinig ng tinaguriang Quad Committee ng Kapulungan ng mga Kinatawan ay parang panonood ng telenovela, kung saan ang mga pangunahing aktor ay iniiwan ang mga manonood na nakabitin na may pangako ng mga sorpresa sa hinaharap. Ang mga paglilitis ay umaagos sa pagkukunwari, dahil marami sa mga nangunguna sa pagsisiyasat ay dating matibay na tagapagtanggol ng anti-narcotics program ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.

May dahilan si Senador Christopher “Bong” Go, na katiwala ni Duterte at dating Special Assistant to the President (SAP), na paalalahanan ang ilan sa mga probers tungkol sa kanilang paninindigan sa kampanyang tinulungan nilang pondohan. “Sa anim na State of the Nation Address ng dating pangulo, tuwing nababanggit niya ang war on drugs, nabibigyan ng standing ovation si Duterte. Ngayon, bakit siya sinisisi sa maraming bagay? Hindi ba sila nakinabang dito?” Kinuwestiyon ang misteryosong mensahe ni Go sa House probers.

Ang “Quadcom,” na binubuo ng Dangerous Drugs Committee na pinamumunuan ni Surigao del Norte 2nd District Representative Ace Barbers, ng Human Rights Committee na pinamumunuan ni Manila 6th District Representative Bienvenido Abante, ng Public Accounts Committee na pinamumunuan ni Abang Lingkod Representative Caraps Paduano, at ng Public Ang Order and Safety Committee na pinamumunuan ni Santa Rosa, Laguna Representative Dan Fernandez, ay unang nagtanong sa Philippine Offshore Gaming Operators (POGO) scandal ngunit kalaunan ay inilipat ang focus sa war on drugs.

Sa isang sandali ng pagsisisi, kinilala ni Representative Acop na “parehong tahimik ang publiko at mga halal na opisyal tungkol sa talamak na pagpatay sa droga nang napakatagal.” Gayunpaman, tila tinutukoy niya ang kanyang mga kasamahan, dahil ang mga independyenteng survey ay nagpakita ng malakas na suporta ng publiko para sa anti-drug drive ni Duterte at ang kanyang diskarte dito.

Ipinunto ni Acop, na namumuno sa House Committee on Public Order and Safety at dating pulis, na ang takot at ang mataas na approval rating ng pangulo ay humadlang sa karamihan ng mga mambabatas na sumalungat sa kampanya.

Isa sa maraming pagpapaimbabaw na itinampok sa mga pagdinig ay ang pagsisi ng Abante sa mga botante sa pagpili ng “mga pinuno at opisyal ng publiko na lumalabag sa karapatang pantao.” He stated, “So for the next elections, let’s not vote for those who don’t care about human rights, those who don’t have compassion, those who don’t follow due process of law,” which came across as a self. -pahayag ng paghahatid.

Sa simula pa lang ay nagbabala na si Duterte na marami ang mamamatay sa war on drugs, dahil balak niyang pukawin ang industriya ng droga, na humahantong sa pag-aaway ng mga sindikato o pagpapatahimik ng mga impormante.