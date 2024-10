Kolette naiibang housemate sa Pinoy Big Brother

Ang Ma-Cute-Lit na Raketera ng General Santos na si Kolette Madelo ang isa sa mga naiibang housemates na kasama sa Pinoy Big Brother Gen 11 Big Four.

Sa isang article at maraming nalaman ang tao sa mga kakaibang katangian ni Kolette, sapat na para bansagan siyang one-of-a-kind.

Mahilig magkamot ng ulo si Kolette na para bang laging makati ang kanyang ulo. Ang kanyang mga expressions ay weird kaya naman engaging ang kanyang mga conversations.

Kahit na konti pa ang kanyang mga followers ay love na love ni Kolette ang pagba-vlog kung saan ay ibinabahagi niya ang kanyang buhay.

Isa rin siyang TikTok aficionado at love niya ang paglalaro ng Roblox.

Walang kaabog-abog na nagsasayaw si Kolette kahit na walanf music kaya naman amuse na amuse ang kanyang mga kaibigan.

Mahilig din sa food ang dalaga at mahilig din siyang kumanta. Nakilala siya dahil sa kanyang “impressive vocal skills.”

Makulit din siya at laging kinagigiliwan ng kanyang mga kaibigan dahil sa kanyanf kakulitan. Also, may naughty side din ang dalaga na hindi naman nakakapikon para sa kanyang friends.

Ang kanyang lively personality ay ang nagpaiba sa kanya sa mga housemates na kasama sa Big Four.

Siya nga kaya ang tanghaling grand winner sa Pinoy Big Brother Gen 11 edition today?