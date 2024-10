LEBRON, BRONNY GUMAWA NG KASAYSAYAN

LOS ANGELES (AFP) — Ginawa nina LeBron at Bronny James ang kasaysayan ng National Basketball Association (NBA) noong Martes, na naging unang mag-ama na nakipaglaro sa isa’t isa sa regular season fixture nang talunin ng Los Angeles Lakers ang Minnesota Timberwolves, 110-103.

Ang duo, na saglit na naglaro sa isang pre-season game noong nakaraang buwan, ay humarap sa court sa huling bahagi ng second quarter sa Crypto.com Arena kung saan nangunguna ang Lakers, 51-35.

Isang napakalaking dagundong ang lumabas mula sa home crowd habang ang James duo ay lumapit sa scorer’s table upang suriin ang laro matapos ang Lakers ay lumundag sa double-digit na lead.

Habang naghahanda si James at ang kanyang anak na pumasok sa korte, maririnig si James Sr. na nagsasabi kay Bronny: “You ready? You see the intensity, right? Just play carefree though.”

Sa isang perpektong scripted na sandali na purong Hollywood, ang double-act na James ay napanood sa courtside nina Ken Griffey Sr. at Ken Griffey Jr, na gumawa ng kasaysayan ng baseball sa paglalaro para sa Seattle Mariners bilang mag-ama noong 1990-1991.

“That moment — us checking in together — is something I’ll never forget, no matter how old I get, how my memory may fade as I get older or whatever. I will never forget that moment,” sabi ni LeBron, na nagsimula noong Martes sa pagdiriwang ng ika-10 kaarawan ng kanyang anak na si Zhuri Nova.

“Everything was just great today, everything — from the moment I woke up,” dagdag niya. “Obviously, this is the first time in this beautiful history of the NBA that a father and son have been on the same floor, let alone on the same team. It was pretty cool.”

Ang debut ni Bronny para sa Lakers ay napasuko. Ang 20-taong-gulang ay gumugol ng 2:41 sa court, kumuha ng dalawang hindi matagumpay na shot mula sa field bago pinalitan.

Nagpahayag siya ng pasasalamat sa suportang “enerhiya” na ipinakita ng mga tagahanga ng Lakers.

“I try not to focus on everything that’s going on around me. I was trying to focus on trying not to mess up. But I totally did feel the energy,” sabi ni Bronny.

Ang mga opisyal ng Lakers ay nahiya bago ang season-opener noong Martes tungkol sa kung saan at kailan maglalaro sina LeBron at Bronny ng kanilang unang regular season fixture na magkasama.

Gayunpaman, inamin ng NBA superstar na si LeBron, na magiging 40 taong gulang sa Disyembre, sa mga pahayag bago ang laro na halos hindi niya mapigilan ang kanyang kasabikan sa pag-asang matupad ang matagal na niyang pangarap na makibahagi sa korte kasama ang kanyang anak.

“Just to run out the tunnel knowing that he’ll be in uniform, run out the tunnel with him, see him warm up, and be out there with the rest of my teammates,” sinabi niya sa mga mamamahayag sa isang morning shoot-around noong Martes.

Ang pag-asam tungkol sa James double-act ay nangibabaw sa paghahanda ng Lakers para sa bagong season mula nang si Bronny ay napili ng prangkisa na may 55th pick sa draft noong Hunyo.

Inaasahang gugugulin ni Bronny ang karamihan ng kanyang rookie season sa developmental G-League kaysa sa Lakers senior squad.

Gayunpaman, sinabi ni LeBron noong Martes na natuwa siya na makasama ang kanyang anak sa kanyang mga unang hakbang sa propesyonal na basketball.

“It’s been a treat and just in preseason, the practices, just every day,” saad ni LeBron. “The plane rides, the bus rides of being with him and showing him the ropes, along with his teammates and coaches. Just what this professional life is all about and how to prepare every day... super-duper cool.”

Ang pag-akyat ni Bronny sa ranggo ng NBA ay ginawang higit na kapansin-pansin dahil sa mahigit isang taon na ang nakalipas ay nagkaroon siya ng cardiac arrest habang nag-eehersisyo kasama ang kanyang mga kasamahan sa kolehiyo sa University of Southern California.

Sinabi ni LeBron na ang mabilis na paggaling ng kanyang anak mula sa nagbabanta sa buhay na episode na iyon ay nakakumbinsi sa kanya na balang araw ay maglaro siya sa NBA.

“To see him play in a college Division I game the same year he had heart surgery... I knew that at that moment that there really was going to be nothing to stop him from anything that he wants to do,” sabi ni LeBron.