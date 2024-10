Kim Chiu buwis-buhay sa ‘Magpasikat’

“OMG Kimmy, I was speechless and praying for you while you were performing. Even now, every time I saw the highlights, goosebumps! Excellent! You don’t need to prove anything, you have done everything Kimmy...we love you always and we are here to support you and Pau all the way no matter what. Keep safe always...god bless.”

“Big cheers for Kim Chiu and the team!!! Nakakalula at nakakaluha!!! Love it!”

Ang nakakaloka, naka-monitor din pala si Paulo Avelino habang nagpe-perform si Kim.

How sweet!!!

Heart Evangelista nanawagan ng ceasefire

Umapela ang global fashion icon na si Heart Evangelista ng ceasefire sa mga nagsasabong sa kanila ni Pia Wurtzbach.

Matatandaan na lumipat na sa poder ni Pia ang glam team ni Heart. Ayon sa Kapuso actress, wala silang away ni Pia.

“Sana ganon na lang. Suportahan na lang nila. I’ll stay on my lane. Let everbody just do their thing. ‘Wag na tayong mag-away-away. Nakakasakit pa kayo lalo. Ceasefire,” say ni Heart.

“Nangyari na ang nangyari. Let’s just move on,” dagdag pa niya.