Heaven Peralejo bongga ang motorcycle skills 

Very demure itong si Heaven Peralejo pero mahilig pala siya sa motorcylces. At hindi basta motorcycles, ha, kundi big bikes.

Ibinida ni Heaven ang kanyang motorcycle skills kasama ang actor na si Marco Gallo.

Sa kanyang recent Instagram post, nag-flexed si Heaven ng kanyang bagong motorcycle riding skills.

“New skill unlocked: riding a manual motorcycle!” say ni Heaven sa kanyang caption.

“There’s something so freeing about being on the road, and I’m excited to finally feel it firsthand,” dagdag pa niya.