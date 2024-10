Alexa Miro, pagiging GF sa dilim wapakels!

Walang pakialam ang starlet na si Alexa Miro sa patuloy na pag-uugnay sa kanya kay presidential son Sandro Marcos.

Magpa-hanggang ngayon, hindi pa rin tumitigil ang chika na siya ay hindi lamang malapit kay young master Marcos kundi kasintahan na niya siya diumano pero hindi maamin-amin, bawal ipangalandakan kaya ang pangkat katkatkatera at pulutong intrigera, ang turing sa kanya girlfriend sa dilim.

Deadma na si Miro dito, wala siyang pakialam at ayaw na niyang palawigin pa ang nasabing chika. Sagot niya sa isang panayam patungkol sa tila sirang plakang bata: “Hindi naman nawala yung closeness hanggang ngayon. I’m really honored to be his friend. At kahanaga-hanga talaga ang the way that he carries himself as a congressman.

Ayan ha. Kwentas claras na yang malapit na magkaibigan lang sila ni Congressman Marcos. Kung bakit ayaw paniwalaan ang pahayag ni Alexa, look na lang tayo sa sky lahat at baka sakaling sina Zaido at ang Mga Pulis Pangkalawakan, eh nanalig sa starlet, huh!

Blooming at talagang palong-palong ang alindog at ganda ni Miro sa kasulukuyan. Siguradong kaya ganda-gandahan ang starlet kasi nga kasama ito sa sa cast ng horror movie na “Strange Frequencies: Taiwan Killer Hospital” na isa sa pelikulang makipagbakbakan sa Metro Manila Film Festival ngayong Disyembre.

Huling nasilayan ang kariktan ni Alexa sa “Tahanang Pinakdahilan” kaya pasok ito sa finished scripts submission ay dahil ang First Son ang isa sa nag-finance ng film project.

Best in kiyeme latik ang pagkabigla ng starlet tingkol sa intrigang ito at mariin niyang ipinahayag sa nasabing panayam na hindi kasama si young master Marcos.

“Ang mga producers po nito ay Reality MM Studios at ang bagong producer namin na ngayon lang lumabas,” walang halong pag-iimbot at buong katapatang sinabi ni Miro. “Kasama rin sa producers ang Mothership at Immerse Entertainment.

Kasama rin sa mga producer niya ay si Enrique Gil na bida rin sa pelikula, at ang iba pang artistang kasama ni Alexa rtito ay sina Jane de Leon at Rob Gomez.

Ang tanong ngayon, sa tamang panahon kaya, malalaman natin kung nga ba talaga ang label sa closeness na meron sina Alexa Miro at presidential son Sandro Marcos? It’s complicated ba? What you see, is what you get eme? Less than lovers but more than friends kategorya? O you and me against the world ang dramarana? Ano sa pakiwari niyo my dear Chika Diva readers ang angkop at tamang label sa starlet at ang ang First Son? Ay! Ang bongga nung Ang Starlet at ang First Son, huh! Pwedeng pamagat ng isang pelikula, hindi ba naman?