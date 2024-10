WARRIORS, MAROONS MAGTATAGISAN

Mga laro ngayon

(Mall of Asia Arena)

3:30 p.m. — Adamson vs Ateneo

6:30 p.m. — UP vs UE

Layunin ng University of the Philippines (UP) na magkaroon ng playoff para sa Final Four seat laban sa University of the East (UE) sa isang kapana-panabik na second-round rematch sa University Athletic Association of the Philippines (UAAP) Season 87 men’s basketball tournament ngayon. sa Mall of Asia Arena.

Ang Fighting Maroons ay nasa loob ng striking distance ng ikaanim na sunod na Final Four appearance, na may 7-1 win-loss record sa solo second spot sa likod ng semifinals-bound defending champion De La Salle University (9-1).

Ngunit kailangan munang pangalagaan ng UP ang mapanganib na Red Warriors sa kanilang 6:30 p.m. sagupaan habang ang muling nabuhay na Ateneo de Manila University ay naghahangad ng ikatlong sunod na panalo laban sa free-falling Adamson University sa 3:30 p.m. tagapagtaas ng kurtina.

Pinaalalahanan ni Fighting Maroons head coach Goldwin Monteverde ang kanyang squad na mas mahirap ang daan patungo sa susunod na round, lalo na sa isang malawak na bukas na karera para sa natitirang Final Four seats.

At ang pagkopya ng kanilang unang-ikot na panalo sa ngayon ay naayos na ng UE ay hindi isang lakad sa parke.

“Well, being consistent with what we always tell them, we must be ready to respond to the challenge at hand,” sabi ni Monteverde.

Nakabangon ang UP mula sa malungkot na pagkatalo sa La Salle sa isang rematch ng finals noong nakaraang taon upang tapusin ang unang round sa pamamagitan ng 83-73 panalo laban sa University of Santo Tomas noong 13 Oktubre.

Tinalo ng Fighting Maroons ang Red Warriors, 81-71, sa kanilang unang pagkikita noong nakaraang buwan.

Bagama’t ang mainit nitong five-game winning streak ay naputol ng Green Archers, 68-77, sa huling pagkakataon, nananatiling delikado ang UE habang sinusubukan nitong hawakan nang mahigpit ang solong ikatlong puwesto.

Bitbit ng Red Warriors ang 5-3 karta sa unahan ng fourth-running Growling Tigers (4-6).

Pinangunahan ni Precious center Precious Momowei ang pag-atake ng UE kasama sina John Abate, Jack Cruz-Dumont, Ethan Galang at Wello Lingolingo, na umaasang makakabawi sa two-point outing laban sa La Salle, na susuporta sa kanya laban sa star-studded UP roster.

Umaasa ang Fighting Maroons kay JD Cagulangan, na pinarusahan ang Red Warriors ng 21 puntos sa unang round, Season 86 Rookie of the Year Francis Lopez, Quentin Millora-Brown, Harold Alarcon at Terrence Fortea para kumpletuhin ang elims sweep ng Red Warriors .

Sa kabilang banda, ang Blue Eagles ay dahan-dahang nagpapakita ng mga palatandaan ng buhay kasunod ng isang nakakalimutang unang round.

Tinamaan ng Ateneo ang unang sunod na panalo sa season matapos talunin ang National University, 70-68, at UST, 67-64, para sa 3-6 slate sa three-way tie sa ikalima hanggang ikapito kasama ang Adamson at Far Eastern University.

“You pop the bubble every time you get a win and some of the pressure goes off,” sabi ni Ateneo coach Tab Baldwin. “But it kind of depends on what your perspective is and what you’re looking at. And, you know, we’re trying to achieve some things this season now. Nobody’s going to hide the fact that it was a horrendous, difficult first round.”

Ang nag-iisang panalo ng Blue Eagles sa opening round ay natalo sa Falcons, 60-51, noong Setyembre 21.

Ang Adamson ay nasa four-game skid at galing sa 45-70 drubbing sa kamay ng La Salle, na sa unang round ay dinurog ang Falcons ng 30 puntos.