Lou Yanong umingay dahil sa dyowa

Out of the blue ay umingay ang name ng former “Pinoy Big Brother: Otso” housemate na si Lou Yanong.

Nag-post kasi ito ng cozy pictures and videos nila ng model na si Kirk Bondad. Kuha ang mga larawan at video sa kanilang recent vacation sa Coron, Palawan.

Ipinost din ni Kirk sa kanyang Instagram account ang sweet videos and photos nila ni Lou. Makikita sa video ang kanilang jogging sessions na kinagiliwan ng maraming netizens. Talagang napa-SANA ALL ang netizens sa videos and photos nila.

Ang huling nakarelasyon ni Lou ay ang kanyang kapwa housemate na si Andre Brouillette. Sa isang statement ni Andre sa kanyang IG ay sinabi niyang break na sila ni Lou.

"We realize we're going on different journeys in our lives and no matter how hard we tried to make it work, it isn't meant to be," say ni Andre.

Si Lou ay huling napanood sa action series ni Richard Gutierrez na “The Iron Heart.”