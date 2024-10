Maris Racal, sa laban ng paseksihan, palaban!

Ay! Ang babaing minsan ay minahal at sinamba ni makabagong poet at rocker na si Rico Blanco, ang natatanging si Maris Racal, nakum nakum naku, palaban na sa paseksihan, huh! At hindi iyan kiyeme latik at ang patotoo nito ay ang kanyang latest Instagram video kung saan ang kanyang dramara at pag-e-e-mote eh level kung level sa mga Victoria’s Secret Angel model. Kalanturan, check! Ka-elyahan factor, double check! At pagkilos na ayon sa kaniyang nakakarahuong alindog at dakilang ganda, triple check! Grabehan! Iba pala pag si Racal na sa kasulukuyan ay malapit kay Anthony Jennings pag nagpaandar na mala-full-on runway pantasya.

Kakatapos lang ng Victoria’s Secret Fashion Show na talaga namang pasabog at paputok ang coming together ng mga seasoned, new at ladies in waiting sa fashion world. Walang pagrampang kaganapan ang nasabing luxury under wear and perfume brand dahil nga sa nakaraang pandemic. Kaya nga perfectio n ang timing nitong pa-bidyo patikim ni Maris kung saan ang kanyang saplot ay nagsusumigaw na I am no longer but a woman of experience na may kasama pang aksesoryang pakpak.

Sa nasabing video, confidently beautiful with a heart at talagang too sexy siya for her outfit choice si Maris. Ano kaya ang masasabi ni young master Jennings sa bidyo paandar ng kanyang katambal? Handa na talaga ang dalaga sa sexier and spicier na mga katauhan, huh!

Ang theme music ni Maris sa bidyo ay ang ‘Super Graphic Ultra Modern Girl’ ni Chappell Roan, na tamang-tama para kanyang sa payanig! Walang padadabog ng bangs ang kanyang mga taga-hanga at sandamakmak ang na kanyang tinanggap. Umuusok nga ang comments section, huh!

.O ‘di ba, palong-palong in a major-major way ang bidyo pantasya paandar ni Maris Racal! Slay kung slay! You nailed it, ning!

***

Binatang-binata na talaga sita at hindi na talaga bata, at juice colored, itong si Darren Espanto na talaga namang palaban sa mga Korean oppa sa pakisigan at pasarapan, ibinahagi ang ‘sponty beach trip’ na mga larawan sa IG kung saan hubad baro ito at yun nga, lollipop, lollipop, ang sarap-sarap na niya, huh!

Kaya nga hindi na kataka-taka at mas lalong hindi nakakahibang na ang mga comment niyang tinanggap eh pawang kay lalandi at yung iba pa nga, bordering on the kalaswaan. Ang rurumi niyo! Charot! Hahahahaha!

Ang wish ko lang ng Darrenatics, sa susunod na sporty beach paandar niya, naway swimming trunks na ang kanyang saplot at hindi na board shorts para magkaalaman na kung siya ay tunay na alagad ni Felix Bakat! Ay! Ang savage! Hahahaha!