DODGER PASOK SA WORLD SERIES

NEW YORK (AFP) -- Ang Los Angeles Dodgers ay umabante sa World Series sa ikaapat na pagkakataon sa loob ng walong taon nang talunin ang New York Mets, 10-5, kasama si Tommy Edman na nagmamaneho sa apat na run para palakasin ang tagumpay noong Linggo.

Nagpasabog si Edman ng two-run double sa unang inning at nagdagdag sila ni Will Smith ng two-run home run sa ikatlo habang naabot ng Dodgers ang championship spectacle ng Major League Baseball (MLB) sa unang pagkakataon mula nang makuha ang korona noong 2020.

“This group of guys, I love these guys,” sabi ni Dodgers outfielder Mookie Betts. “It’s fun coming to work every day. It’s fun battling.”

Si Edman, na nasaktan hanggang sa kalagitnaan ng Agosto, ay pinangalanang Most Valuable Player ng serye.

“The way the season started, to end up in this situation is crazy,” sabi ni Edman. “Amazing team. They welcomed me with open arms. Can’t wait to keep things going.”

Nakuha ng Dodgers ang best-of-seven National League Championship Series 4-2 sa Mets at bubuksan ang World Series sa bahay sa Biyernes laban sa New York Yankees, na nagmamay-ari ng record na 27 titulo.

“I can’t wait,” saad ni Edman. “This is what we’ve always dreamed about.”

Mamarkahan nito ang rekord na ika-12 beses na nagkita ang Dodgers at Yankees sa World Series, ang unang pagkakataon mula noong manalo ang Dodgers noong 1981. Ang Yankees ay 8-3 laban sa Dodgers sa kanilang mga pulong sa World Series.

“I don’t know what it means yet,” sabi ni Betts. “I’ve just got to get in and see. It’s what the people wanted. It’s what we all wanted.”

Naabot ng Dodgers ang World Series sa ika-22 beses habang ang Yankees, na hindi naglaro sa isang World Series mula nang manalo ng korona noong 2009, ay nasa ika-41 na pagkakataon.

“You guys want a parade in Los Angeles -- four more wins,” sabi ni Dodgers manager Dave Roberts.

Ito ang magiging unang World Series para sa Japanese star na si Shohei Ohtani, na hindi kailanman nakapasok sa playoffs sa kanyang unang anim na MLB campaign kasama ang Los Angeles Angels bago sumali sa Dodgers ngayong season.

“It’s a place that I’ve dreamed of playing all my life. And to be able to finally come to the stage and be able to play and hopefully win it is my next goal,” sabi ni Ohtani said. “There are no easy games (in the) post-season. We really played well as a team. I’m glad that we were able to pull through.”

Nasungkit ng Mets ang pangunguna sa unang inning habang naglalakad si Francisco Lindor, kinuha ang pangalawang base sa ligaw na pitch ni Dodgers na si Michael Kopech at umabot sa pangatlo sa ground out ni Brandon Nimmo bago umiskor sa isang Pete Alonso single.

Sumagot ang Los Angeles sa una nang kumanta si Ohtani at pumangatlo sa single ni Teoscar Hernandez at parehong umiskor sa double to left field ni Edman para sa 2-1 Dodgers lead.

Na-load ng Mets ang mga base sa ikatlong inning ngunit sinaktan ni Dodgers relief pitcher na si Anthony Banda si Jeff McNeil upang wakasan ang banta.

Matapos kumanta si Hernandez para buksan ang pangatlo para sa Dodgers, sumunod si Edman na may two-run homer papunta sa left-field stand.

Naglakad si Max Muncy at pinasabog ni Smith ang isang two-out homer upang palakasin ang bentahe ng Dodgers sa 6-1.

Ang Mets, gayunpaman, ay tumugon sa isang two-run homer ni Mark Vientos sa pang-apat.

Na-load muli ng New York ang mga base sa ikaanim para lamang lumipad si Jesse Winker at tapusin ang banta.