Beauty Gonzales pinagpiyestahan online

Viral ngayon ang aktres na si Beauty Gonzales dahil sa kanyang photo na nakabikini na ayon sa mga netizens ay talaga namang nakakatakam.

Sa kanyang IG kasi, ibinahagi ng aktres ang kanyang nagmumurang kaseksihan suot ang super skimpy black swimwear at ayon sa kanya, wala raw siyang ibang maireregalo para sa kaarawan ng kanyang asawang si Norman Crisologo kundi ang kanyang sarili.

Sey ni Beauty, wala siyang ibang regalo para sa mister kundi ang kaniyang sarili, para sa kaarawan nito.

“Happy Birthday Bambi,” ang simulang caption ni Beauty sa kanyang IG post. “My gift for you today and every day for the rest of our lives, is…. Drum rolls please……ME!

“No Return No Exchange! Love You.”