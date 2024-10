Tropa tatapusin ang Painters

Nasa pintuan na ng panibagong finals appearance ang defending champion TNT Tropang Giga sa Philippine Basketball Association (PBA) Governors’ Cup.

Ngunit alam ni Tropang Giga head coach Chot Reyes na nasa pinakamahirap na bahagi sila ngayon ng kanilang best-of-seven showdown laban sa magaspang na Rain or Shine.

Sinisikap ng TNT na isara ang serye sa Game 5 ngayon sa Yñares Sports Center sa Antipolo City.

Hawak ng Tropang Giga ang 3-1 na lamang at magmamartsa sa una sa tatlong pagtatangka upang tapusin ang Elasto Painters sa ganap na 7:30 ng gabi

Ang reigning Best Import winner na si Rondae Hollis-Jefferson ay sumabog sa crunch time, kasama ang game-winning slam dunk sa kapanapanabik na 81-79 pagtakas ng Tropang Giga sa Game 4 noong Miyerkules sa Smart Araneta Coliseum.

Binasag ng rim-rattler ni Hollis-Jefferson ang 79-79 deadlock sa nalalabing 37 segundo. Sumuko siya ng krusyal na rebound para masigurado ang panalo na nagbunot sa TNT ng isang panalo lamang mula sa isa pang title shot sa torneong pinamunuan nito noong nakaraang taon sa kapinsalaan ng Barangay Ginebra San Miguel.

Ang huling dalawang laro ng serye ay napagdesisyunan ng iisang possession, kung saan nalampasan ng Rain or Shine ang Tropang Giga, 110-109, sa Game 3 noong Linggo.

Walang ibang inaasahan si Reyes sa Game 5.

“In the end, alam nila kung ano ang gusto naming gawin. Alam natin kung ano ang gusto nilang gawin. It just going to boil down to who wants it more,” sabi ni Reyes.

“Sana, bumalik kami sa Biyernes na may parehong uri ng kagutuman at kalamangan sa Game 5,” dagdagn niya.

Ang mga beteranong sina Jayson Castro at Kelly Williams ay inaasahang magbibigay ng de-kalidad na minuto sa kabila ng paglalaro ng pananakit upang tulungan ang TNT na tapusin ang serye.

Parehong naramdaman nina Castro at Williams ang kanilang presensya sa Game 4 matapos mawalan ng mga laro dahil sa mga isyu sa kalusugan. Nilaktawan ni Castro (tuhod) ang Game 3 habang si Williams (calf) ay wala sa Games 2 at 3.

Samantala hinahangad ng San Miguel Beer na agawin ang pangunguna laban sa Ginebra sa kanilang krusyal na banggaan sa Game 5 alas-5 ng hapon.

Napantayan ng Beermen ang serye, 2-2, matapos ang nakakakumbinsing 131-121 panalo sa Game 4.

Umaasa si San Miguel head coach Jorge Galent na mababago nila ang takbo at tuluyang mangunguna sa halip na itali lang ito.

“Sana lang baguhin natin yung tide nung Friday’s game. Now, it’s down to a best-of-three. So, iisipin na lang natin na Game 1 sa Friday,” Galent said.

“Sa best-of-three, napaka-importante ng Game 1. So, I just hope na masira ang tradition sa Friday.”

Sinunog ng Beermen ang Kings sa pamamagitan ng pagbaril ng 53 porsiyento mula sa field kung saan anim na manlalaro ang naglagay ng double-figure scoring sa pangunguna ng 29 puntos ni June Mar Fajardo habang nagdagdag sina EJ Anosike at CJ Perez ng 27 at 20.

Dinomina rin ng San Miguel ang boards, 50-35.

Pero para kay Ginebra coach Tim Cone, tapos na at tapos na ang Game 4.

Ang mahalaga ngayon ay siguraduhin na ang susunod na laro ay darating sa paraan ng Gin Kings.

“Sa pangkalahatan, ito ay bumalik sa mga drawing board at malalaman natin kung ano ang maaari nating gawin nang mas mahusay sa susunod. na pagkakataon,” sabi niya.