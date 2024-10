Kaila Estrada putok at patok ang alindog

Ang mga babae namang nagnasanasa, nagmamahal, at nakikipagtalik sa kapwa nila mga Eba, ang taglay na pambihira ni Kaila, alindog siempre pa, ang pangrahuyong primera klase, sapat na sapat upang maghatid nang ibayong kilig at basang-basang panty shields.

Sa kanyang hubog at pigura, siyento porsiyento na ang mga kalalakihan at sangka-tomboyan, pantasya at tinatanging tunay ang aktres, na kahit relative baguhan pa lang sa showbiz, ang igting at galing, nagmarka at hinahangaan talaga, lalo na ang sakdal husay niyang pagganap sa “Linlang” at “Can’t Buy Me Love.”

Si Kaila Estrada, modelo, aktres, at ngayon, millennial pantasya ng bayan!

***

May buttocks exposure pala sina JM de Guzman at Jameson Blake sa pelikula ni Lovi Poe na itatago natin sa pamagat na “Guilty Pleasure.”

Sigurado na ang mga mga puwet fetish, naglulundag sa katotohanan ito pero ang ganitong mga paandar, bago pa ba? May magkukumpara ba kung sino ang mas mapintog at kung kanino ang mas makinis?

Sa totoo lang, kung ang dalawang aktor, ang pinakita sa pelikulang ito ay ang kanilang mga pagkalalaking hindi pa nagngangalit, baka mas maigitng at maugong ang usapin tungkol dito at sure na sure, batalyon ang manonood nito sa mga sinehan.

Ano ba naman yang pa-puwet na yan? Pa-tite na ang uso sa ibang bansa at walang katakot-takot ang mga aktor sa Amerika man o Europa na ibuyangyang ang kanilang mga pagkalalaki para sa sining.

Kaya JM de Guzman at Jameson Blake, sa susunod na gusto niyong maging mapangahas, ipakita na ang dapat ipakita, total, tite lang naman iyan, noh!