Dating singer ng One Direction patay matapos mahulog sa hotel

Ang British singer na si Liam Payne, isang dating miyembro ng sikat na boy band na One Direction, ay patay na.

Ang 31-anyos na Payne ay nahulog kahapon mula sa ikatlong palapag ng isang hotel sa Buenos Aires, Argentina na naging sanhi ng kanyang kamatayan, ayon sa local na pulisya at mga emergency responder.

Hindi agad malinaw kung aksidente ang pagkahulog ni Payne, na dating umamin sa pakikibaka sa alkohol.

Sinabi ng pulisya na tumugon sila sa isang ulat ng “isang agresibong lalaki na maaaring nasa ilalim ng impluwensya ng droga o alkohol.”

Sinabi ng pulisya sa isang pahayag na “si Liam James Payne, kompositor at gitarista, dating miyembro ng banda na One Direction, ay namatay ngayong araw matapos mahulog mula sa ikatlong palapag ng isang hotel.”

Sinabi naman ni Alberto Crescenti, pinuno ng serbisyong pang-emerhensiyang medikal ng Buenos Aires, na sumugod ang mga tauhan niya sa Casa Sur hotel sa distrito ng Palermo ng Buenos Aires matapos ang isang emergency na tawag sa 5:04 ng hapon, lokal na oras.

Sinabi ni Crescenti sa lokal na telebisyon na nagkaroon ng “walang posibilidad ng resuscitation.”

Ilang minuto matapos lumabas ang balita ng pagkamatay ni Payne, ang mga naliligalig na tagahanga ng One Direction -- karamihan ay nasa edad 20 at 30 -- ay nagtipon malapit sa pinangyarihan sa kabisera ng Argentina, kung saan nagtatrabaho ang mga medical team.

“Ang balita ay tumama sa akin nang husto,” sabi ng fan na si Pilar Bilik, 27, sa labas ng hotel.

“Nakakalungkot na marinig ang balitang pumanaw si @LiamPayne. Nagpapadala ng pagmamahal at pakikiramay sa kanyang pamilya at mga mahal sa buhay. RIP my friend,” isinulat ng reality star at businesswoman na si Paris Hilton sa social media na may umiiyak na emoji.

Dumating sila makalipas ang pitong minuto at “pinatunayan ang pagkamatay ng lalaking ito, na kalaunan ay nalaman naming isang mang-aawit.”

Lumilitaw na si Payne ay nagtamo ng bali sa base ng kanyang bungo mula sa pagkahulog na sinabi ni Crescenti na mula sa “mga 13 o 14 na metro.”

Iniulat ng mga media outlet ng Argentina ang sinabi nilang isang emergency na tawag mula sa isang manager ng hotel na nag-uulat ng isang bisita na nakadroga at naninira ng silid.

Sinabi ng manager sa operator na ang bisita ay “may balkonahe, at natatakot kami na baka gumawa sila ng isang bagay upang ilagay ang kanilang buhay sa panganib.”

Sinabi ng Buenos Aires security ministry sa isang pahayag na nang dumating ang mga opisyal, iniulat ng manager ng hotel ang “pagkamatay ng isang lalaki na tumalon mula sa balkonahe ng kanyang silid.”

Ang pahayagan ng Clarin ay naglathala ng mga larawan ng loob ng silid ni Payne, na may puting pulbos na makikita sa isang mesa sa tabi ng isang piraso ng aluminum foil at isang lighter, at isang telebisyon na may sirang screen.

Isang bangkay ang inalis sa hotel bandang 8:30 ng gabi, lokal na oras, sa pamamagitan ng trak ng bumbero, habang taimtim na umiiyak at nagpalakpakan ang mga tagahanga.

Ipinanganak noong Agosto 29, 1993, si Payne sa mga nakaraang taon ay hayagang nagsalita tungkol sa pakikibaka sa alkoholismo at katanyagan.

Sa isang video noong 2023 na nai-post sa kanyang YouTube account, sinabi niyang gumugol siya ng oras sa rehab at tinalakay ang kanyang mga pagsisikap na huminto sa pag-inom: “Ako ay naging isang tao na hindi ko na kilala. At sigurado akong nakilala ninyo’t alinman.”

Noong nakaraang taon, sinabi niyang gumagawa siya ng pangalawang solo album at naglabas ng single nitong Marso.

Si Payne ay dumalo sa isang konsiyerto ng dating bandmate na si Horan sa Buenos Aires noong Oktubre 2, ayon sa Billboard magazine.

“Pakiramdam ko ito ay bahagi ng pagkawala ng kabataan,” sabi ng fan na si Lena Duek, 21, sa labas ng hotel noong Miyerkules, at idinagdag na umaasa siyang muling magsama-sama ang banda, na ang musika ay ang soundtrack ng kanyang kabataan.

Ang mga British-Irish pop sensation na One Direction ay lumitaw noong 2010 nang ang mga teenager na sina Payne, Niall Horan, Harry Styles, Louis Tomlinson at Zayn Malik ay lumabas sa patimpalak sa telebisyon na “The X Factor.”

Si Payne ay nasa “The X Factor” ng dalawang beses bago tumama ng ginto.

Ang banda ay nagpatuloy sa paglabas ng album ng mga radio-ready na kanta bawat taon sa oras para sa holiday shopping season at naging isa sa pinakamataas na kita na live act sa mundo.

Noong 2016, pagkatapos umalis ni Malik, sinabi ng grupo na ito ay nasa isang hindi tiyak na pahinga, ngunit hindi naghihiwalay.

Inihayag ni Payne na nagtatrabaho siya sa isang solo album sa parehong taon, na sumusunod sa mga yapak ng iba pang mga miyembro ng banda.

Noong 2017, tinanggap niya ang isang anak na lalaki kasama ang kanyang kapareha noon na si Cheryl Cole, isang British singer at personalidad sa telebisyon.

Ang lead single ni Payne na “Strip That Down” ay nangunguna sa number three sa UK charts at number 10 sa US Billboard top songs list.

Ang album, “LP1,” ay inilabas noong Disyembre 2019.

Ang dating X Factor presenter na si Dermot O’Leary ay nag-post ng isang pagpupugay kay Payne sa Instagram kasunod ng mga ulat ng pagkamatay ng mang-aawit.