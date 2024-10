YULO DUMALAW SA DATING GYM SA TOKYO

Bumalik si Carlos Yulo sa kanyang lumang gym sa Tokyo upang ipahayag ang kanyang pasasalamat sa mga dating kaibigan at kasamahan sa koponan na tumulong sa kanya na maging pinakamatagumpay na Filipino Olympian.

Ang 24-anyos na si Yulo ay pumasok sa training facility ng Tokushukai Gymnastics Club noong Martes at naglakad-lakad sa memory lane kung saan siya namulaklak mula sa isang 17-anyos na newbie sa isang international powerhouse na may dalawang Olympic gold medals na nakasabit sa kanyang leeg.

“Thank you so much to the Tokushukai Gymnastics Club. Thank you very much for your kind support and encouragement,” sabi ni Yulo. “Looking forward to training with you again soon. Hope you’re all doing well!”

Nagsimula si Yulo ng pagsasanay sa Japan sa ilalim ng mentorship ng Japanese coach na si Munehiro Kugimiya sa pamamagitan ng suporta ng Japan Gymnastics Association at ng Japan Olympic Committee.

Nagbunga ang training program na nagsimula noong 2017 noong 2019 nang siya ay lumabas na may gintong medalya sa floor exercise event ng 2019 FIG Artistic Gymnastics World Championship sa Stuttgart, Germany.

Mula noon, nanalo siya ng gintong medalya sa vault nang ginanap ang event sa Kitakyushu, Japan noong 2021 at silver sa vault nang itanghal ito sa Liverpool, United Kingdom.

Ngunit ang kanyang pinakamalaking break ay nangyari ngayong taon nang makuha niya ang mga gintong medalya sa floor exercise at vault events ng Paris Olympics, na nagpapataas ng kanyang profile bilang isa sa mga pinakadakilang atletang Pilipino kailanman.

Sa gitna ng tagumpay, nangako si Yulo na babalik sa Japan para personal na pasalamatan ang kanyang mga kasamahan sa club at coach, kabilang si Kugimiya, na nakipaghiwalay siya sa nakakasakit na paraan noong nakaraang taon.

Sinabi ni Yulo na ang makita ang dating clubmates na sina Shinnosuke Oka at Takaaki Sugino na nanalo ng gintong medalya sa Paris Games ay higit na nag-udyok sa kanya na magsikap sa kanyang craft.

Nanalo sina Oka at Sugino ng mga gintong medalya sa men’s team all-around. Nakuha rin ni Oka ang mga gintong medalya sa individual all-around at horizontal bar pati na rin ang isang bronze medal sa parallel bars.

“Being able to train with great friends like you is a great motivator for me,” saad ni Yulo.

Sinabi naman ni Kugimiya na umaasa siyang makilala si Yulo balang araw.

“When the Tokyo Olympics was over, Carlos and I vowed together that if we won gold in Paris, we would bring our gold medals to greet all those who have helped us,” sabi ng Japanese, na ngayon ay coach sa Thailand.

“He doesn’t have to be with me, but I hope he will carry out this greeting tour with his two gold medals,” dagdag niya.