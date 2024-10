Rain Celmar ligtas sa PBB eviction

Isa sa matatag na housemates na pambato ng Kabisayaan ay si Rain Celmar, ang Cheerfu-langga ng Cebu.

Nakaligtas kasi siya sa Pinoy Big Brother Gen 11 edition eviction night last weekend.

Isa palang aspiring singer si Rain na member ng isang banda ng kanilang school. Bilib na bilib si Rain kina Arianna Grande, BINI at Arthur Nery. Ang kanyang favorite song ay “Salamin, Salamin” ng BINI.

Habang nag-aaral ay tumutulong si Rain sa car rental. Doon siya natutong maglinis ng ng kotse.

Nang matanong kung anong negosyo ang gusto niyang pasukin, sinabi ng PBB Gen 11 housemate na clothing business. Hindi na raw siya mahihirapan dahil sa kanilang family business.

Pet owner at animal lover din si Rain na may alagang aso at pusa.

Best childhood memory niya ang pagpunta sa mga resorts kasama ang kanyang family at pinsan.

Very sporty din pala si Rain. Mahilig siya sa volleyball, badminton at boxing.

Mahilig din si Rain sa K-Pop music at Koreanovelas.