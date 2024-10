Lovi Poe mahilig sa maanghang

At para magsimula ang kanyang araw, palagi siyang nagpapatugtog ng music pagkagising niya.

When it comes to food, mahilig pala si Lovi sa pagkaing maanghang.

“Feeling ko sayang ‘yung calories ‘pag hindi siya maanghang,” say niya.

Ang ultimate comfort dish ni Lovi at sinigang pero type na type din niya ang tibok-tibok delicacy ng Pampanga.

Mahilig din ang aktres sa K-Dramas pero love na love niya ang “Friends” na paulit-ulit niyang pinanood.

Ang nakakaloka, hindi pala marunong magalit ang bida ng “Guilty Pleasure” kaya hirap siya sa eksena kung saan magagalit siya nang todo.

***

Kim Chiu suwerte sa career

Undoutedly, banner year ang 2024 para sa “It’s Showtime” host na si Kim Chiu.

Nominated for Best Actress in a Leading Role si Kim sa prestigious Asian Television Awards 2024 para sa kanyang performance sa Philippine adaptation ng “What’s Wrong with Secretary Kim?”

Ito ay matapos siyang tanghaling Outstanding Asian Star sa 2024 Seoul International Drama Awards last month.

Super happy ang fans ni Kim.

“Wow! Congratulations WWWSK Team! Congratulations, Kimmy! Another international recognition.:

“Congratulations and more awards to come Kimmy.”

“Congratulations and good luck kimmy so proud of you gorgeous.”

Nagsimula nang magsyuting si Kim at Paulo Avelino ng movie nilang “’My Love Will Make You Disappear.”

Nauna silang nagkasama sa “Linlang” bago sila nagsama sa Philippine adaptation ng Koreanovela na “What’s Wrong With Secretary Kim?”