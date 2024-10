Xyriel Manabat rumesbak, tumalak

Ang paandar ni Manabat sa kanyang palong-palong larawan: “Less than 5ft to be exact but still slayin’.”

May isang katkatera na hindi mapigilan ang pagiging dalahira kaya may kuda siya na: “Di ba pwedeng bawasan, parang ang bigat dalhin.”

Hindi nakalagpas ang di kainamang reaksyon sa mahusay na aktres kaya ang hanash niya sa katkatera ay: “Di ba pwedeng manahimik, parang ang stupid magcomment e.”

Sumang-ayon naman siempre pa ang team Xyriel sa ginawa niyang pagkilos ayon sa kanyang ganda.

Ang unang may pagtatanggol at pagtalak: “Her body her rules.”

Ang isa pang best in pagpatol: “Halatang walang pinag-aralan oops.”

At ang pangmalakasang patola, mula sa isa pa: “Snap out of it. Hindi ka naman ang nagdadala lol.”

Tama lang naman na tinalakan ni Xyriel ang katkaterang totoo lalo na nga’t hindi naman hinihingi ni Manabat ang kanyang opinyon at higit sa lahat, wala naman siyang pribelihiyong magsuplada, huh!

Kaya kay Xyriel Manabat. share pa more ng iyong mga strike a pose and vogue na mga larawan kung saan makikita kung bakit talaga namang nakaka-happy para sa iyo ang iyong female, female figure. Talaga ngang you enjoy being a girl!

***

Iba rin talaga ang impluwensiya sa fashion ni two time-gold winner sa gymnastics at Olympian Carlos Yulo, huh! Pati ba naman ang Kapuso Drama King na si Dennis Trillo, napasali na niya sa cropped top fashion statement for men, huh!

Balitang sangrekwa na ang biniling cropped top ni master Trillo kaya makaka-asa tayong lahat na madalas natin siyang masisilayan na natin siya sa ganitong kasuotan.

Kamakailan ang pagsusuot sa nasabing fashion trend ay kanyang ibinalandra sa kanyang Instagram account at marami ang tuwang-tuwang sa paandar ni ginoong Abelardo Dennis Florencio (tunay na pangalan ni Trillo).

Ang add on bonus sa kanyang IG reel post, ang holding hands while walking moment o HHWW nila ni Mrs, Jennylyn Mercado-Ho sa Tokyo Disneyland kung saan in full display at parade ang kanyang striped blue cropped top.

Ang bongga di ba. Mula sa sensational Carlos Yulo cropped top photo sa Seoul, Korea, sa Tokyo Disneyland naman si Trillo.

Ang iba ang artistang lalaki na kasama sa men’s wear cropped tops fashion statement ay sina Joshua Garcia, Kyle Echarri at ang Lily lead singer na si Joshua Bulot.