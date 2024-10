PAINTERS TARGET ANG PANABLA

Mga laro ngayon

(Smart Araneta Coliseum)

5 p.m. --- TNT vs Rain or Shine

7:30 p.m. --- Ginebra vs San Miguel Beer

Matapos ang sunod-sunod na pagkatalo, ang Rain or Shine ay humahabol sa equalizer laban sa defending champion TNT sa Game 4 ng Philippine Basketball Association (PBA) Governors’ Cup semifinals ngayong araw sa Smart Araneta Coliseum.

Bagama’t humahabol pa rin sa best-of-seven series sa 1-2 kartada, naniniwala si head coach Yeng Guiao na ang pagtalikod sa unggoy ay nagpasigla sa Elasto Painters na ibalik ang kanilang kampanya.

Ang Rain or Shine ay nakakakuha ng crack sa pagtali sa championship seat race sa 5 p.m. tagapagtaas ng kurtina.

Samantala, ang Barangay Ginebra San Miguel ay naghahangad na makalapit sa finals at ibaon ng mas malalim ang San Miguel Beer sa kanilang pagtatambal sa main game na nakatakdang magpaputok sa ganap na 7:30 p.m.

Pinigil ng Elasto Painters ang kanilang pagdurugo sa pamamagitan ng 110-109 pagtakas sa Game 3 noong Linggo sa Dasmariñas, Cavite.

“It gets us back in the series. It gives us confidence that we can beat TNT,” sabi ni Guiao.

Matapos malimita sa 13 puntos sa Game 2, pinasan ng import na si Aaron Fuller ang Rain or Shine sa kanyang mga balikat sa pamamagitan ng pag-iskor ng lahat ng huling pitong puntos ng kanyang koponan, kabilang ang isang go-ahead na three-point play na naging huling bilang pagkatapos niyang gumawa ng isang defensive gem. laban sa import ng TNT na si Rondae Hollis-Jefferson para mapanatili ang panalo.

“We were looking to break the ice, somewhat. So, we’re just trying to focus on winning one game first,” sabi ni Guiao.

Gayunpaman, hindi inaasahan ng Rain or Shine ang pagbabalik ng chief defensive stopper nitong si Caelan Tiongson sa lalong madaling panahon dahil nagpapagaling pa ito mula sa calf strain.

“We don’t know when he’s going to be back,” saad ni Guiao. “He’s actually getting better. Now he’s able to shoot around, but still not able to practice for the team.”

Kapag wala si Tiongson, aasa si Guiao sa beteranong sina Gabe Norwood at Jhonard Clarito para pigilan si Hollis-Jefferson na gumawa ng pinsala at ilagay ang Tropang Giga sa bingit ng isa pang championship series.

Sa kabilang banda, nakabalik na sa kontrol ang Gin Kings taglay ang 2-1 series lead matapos talunin ang Beermen, 99-94, noong Linggo.

Si Justin Brownlee ay kahanga-hanga gaya ng dati, ngunit ang depensa ng Ginebra ang nagbigay ng pagkakaiba matapos pigilin ang Game 2 hero ng San Miguel na si Terence Romeo sa walong puntos lamang at isentro si June Mar Fajardo sa tahimik na 12 markers.

Malugod na tinatanggap ni Kings mentor Tim Cone ang dalawang araw na pahinga para sa kanyang mga manlalaro, lalo na kay Brownlee, upang makapagpahinga.

“I know Justin is gonna love it, and hopefully, we’ll be recharged and ready to go,” sabi ni Cone.