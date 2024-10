Kaori Oinuma hiyang katrabaho si Jeremiah Lisbo

Enjoy na enjoy si Kaori Oinuma na katrabaho si Jeremiah Lisbo sa first lead project nilang “Halfmates.”

“I think personally sabi nga niya, yes, mas magaan, pero when it comes to character naman mas fun ‘yung tandem namin this time. Siguro depende na rin sa kuwento na rin but yeah, fun, light and enjoy kung idi-describe ko ‘yung tandem naming dalawa” say ni Kaori

“Bukod sa matagal na namin kilala ang isa’t isa, I think it’s us talaga sa ibang love team, like ‘yung personality naming dalawa ‘yung connections na mayroon kaming dalawa. And I’m sure rin naman na like other love teams, mayroon rin silang connections ‘yung mga ganung bagay,” dagdag ng dalaga.

Matagal nang nakatrabaho ng dalawa ang isa’t isa. Marami na silang serye na pinagsamahan.

“For me, I hope this is the start po na magdire-direcho po ang work namin somehow. But at the same time hindi rin naman namin kino-close ang doors for other opportunity but happy ako na maka-work ko ulit si Jeremiah now and sa susunod pa,” say ng aktres.

Mapapanood ang “Halfmates” starting October 18 on ABS-CBN Entertainment’s YouTube channel.