Janine Gutierrez ipinagtanggol

Pahayag ng Sharon-Gabby unica hija: “Iba pa rin ang feeling kapag magkasundo ‘yung mga magulang mo. Maganda ‘yung feeling for me. I love my mom and I love my dad. I love my family.”

“It is a good example sa buhay ko.” Patuloy ni KC. “Itong parents ko na ‘di na nagsasama pero nakakagawa pa ng magandang bagay sa buhay nila. Napaka-happy ko na nagtatrabaho sila ulit together.”

Aniya pa: “Napakagandang feeling sa lahat. It talks about friendship, forgiveness, ‘di porket naghiwalay ibig sabihin kailangan magka-away.it is an inspiration for all of us.”

Sa pinaka-malapit na hinaharap, ang gustong magyari ni KC ay: “Gusto ko na bumalik sa showbiz at makagawa ng teleserye. Ayaw kong iwan ang buhay artista. Siyempre mga fans they are always there.”