Tuloy ang sigalot

Ang patuloy na saga ni Apollo Quiboloy, ang nagtatag ng Kingdom of Jesus Christ (KoJC), ay muling napalitan, dahil ang inaabangang pagdinig ng Senado sa diumano’y human trafficking na aktibidad sa loob ng KoJC ay nahaharap sa isang kapansin-pansing kawalan — ang mismong si Quiboloy.

Ang sinasadyang hindi pagpapakita na ito ay nag-iiwan ng mga tanong na umiikot - isa ba itong kalkuladong taktika upang maiwasan ang pagsisiyasat, o isang pagpapakita ng kawalan ng parusa?

Walang duda na si Quiboloy ay nahaharap sa mabibigat na kaso, kabilang ang human trafficking at child sexual abuse, at ang pagsisiyasat ng Senado, na udyok ng mga testimonya at ebidensya na ipinakita ng mga dating miyembro ng KoJC, ay naglalayong matukoy kung ang mga akusasyong ito ay may merito.

Mataas ang pag-asa ng publiko para sa pagdinig na ito, na pinalakas ng bigat ng mga paratang at ng kontrobersyal na pigura sa sentro. Gayunpaman, ang kawalan ni Quiboloy ay nagpapadala ng magkahalong mensahe, na maaaring bigyang-kahulugan sa maraming paraan.

Sa isang banda, ang kanyang hindi pagpapakita ay makikita bilang isang tahasang pagwawalang-bahala sa awtoridad ng Senado at isang pagpapakita ng pagsuway. Sa pagtanggi na makilahok, iniiwasan ni Quiboloy na harapin ang mga nag-aakusa sa kanya at posibleng isangkot ang kanyang sarili sa isang pampublikong plataporma.

Ang taktika na ito ay maaaring idinisenyo upang pigilan ang pagsisiyasat, na lumilikha ng isang persepsyon ng kahinaan sa paghahangad ng katarungan ng Senado.

Higit pa rito, ang nakaraang relasyon ni Quiboloy sa nakaraang administrasyon ay naglalabas ng mga alalahanin tungkol sa potensyal na pakikialam sa pulitika. Ang kanyang kawalan ay maaaring isang kalkuladong hakbang upang bumili ng oras at pag-asa para sa isang mas kanais-nais na pampulitikang tanawin sa hinaharap.

Bilang kahalili, ang kampo ni Quiboloy ay maaaring mangatwiran na ang mga legal na isyu na pumapalibot sa pagiging lehitimo ng pagpapatawag ng Senado o ang imbestigasyon mismo ay nangangailangan ng kanyang pagliban.

Gayunpaman, ang mga naturang legal na hamon ay dapat tugunan sa loob ng legal na balangkas, hindi sa pamamagitan lamang ng pag-iwas sa Senado nang buo.

Sa huli, ang Quiboloy saga ay naging isang pagsubok na kaso para sa lipunang Pilipino. Makakawala ba ang bansa sa kultura ng impunity at matiyak na maging ang pinakamakapangyarihan ay mananagot sa kanilang mga aksyon?

Ang bakanteng upuan sa kamara ng Senado ay hindi dapat ipagkamali na kawalan ng interes; dapat itong maging isang katalista para sa isang panibagong pagtuon sa pagtiyak ng hustisya para sa lahat.