TEAMWORK BALA NG ELASTO PAINTERS

Ang pagsisikap ng koponan – hindi swerte – ang nagpalakas sa Rain or Shine sa kapanapanabik na 110-109 panalo laban sa TNT Tropang Giga sa Game 3 ng kanilang Philippine Basketball Association Governors’ Cup best-of-seven semifinal series noong Linggo sa Dasmariñas City Arena.

Sinabi ni Elasto Painters coach Yeng Guiao na nagsumikap sila nang husto, alam na ang pagbagsak sa 0-3 hole ay maglalagay sa kanilang mga tsansa sa titulo sa malaking panganib sa pagbubukas ng season na kumperensya.

True enough, tumanggi ang Elasto Painters na takutin ng star-studded Tropang Giga side.

Buong-buong ipinakita ang kanilang walang patawad na depensa sa mga huling segundo nang pigilan nila ang close-range shot ni import Rondae Hollis-Jefferson sa mga huling segundo na maaaring magbigay ng panalo sa Tropang Giga.

“Their import played great, Poy (Erram) played great but I think we played more as a team today,” sabi ni Guiao, na binago ang mga batang Elasto Painters sa isa sa mga pinaka-disiplinado at mahusay na coached squad ng liga.

“We spread out the responsibility, we got several guys helping out Aaron in the scoring,” dagdag niya.

Bukod sa kanilang depensa, malaki rin ang naging papel ng Rain or Shine sa paghawak ng bola sa kanilang tagumpay.

“We lost in the second half and I guess one of the reasons we lost two games is we just kept turning the ball over and giving them opportunities to get out in transition. So today we were able to manage some of our turnovers, especially in the second half,” sabi ni Guiao. “When it’s a high-scoring game our chances of winning are better.”

Ipinakita ng mga numero kung gaano kahirap ang ginawa ng mga Pintor sa magkabilang dulo.

Bumagsak ang import na si Aaron Fuller ng double-double performance na may 26 points at 16 rebounds habang apat pang Painters na sina Santi Santillan, Jhonard Clarito, Felix Lemetti, at Rence Nocum ay lumitaw din na may double-digit sa scoring para bigyang-diin ang team effort na ipinakita ng Rain or Shine sa pag-agaw ng tagumpay sa tagumpay

Umiskor si Santillan ng 20 puntos at humakot ng anim na rebound habang si Clarito ay may 15 puntos, apat na rebound, tatlong assist, at isang steal. Umiskor si Lemetti ng 11 puntos at naglabas ng dalawang assist habang si Nocum ay may 10 puntos, apat na rebound, at isang assist.

Dahil nasugatan pa ang rookie na si Caelan Tiongson dahil sa partial hamstring tear, masaya si Guiao nang makita sina Clarito at beteranong si Gabe Norwood ang responsibilidad na pigilin si Hollis-Jefferson, na tumapos ng 23 puntos.

“With the injury to Caelan (Tiongson), Jhonard and Gabe had to take care of our defensive assignments,” sabi ni Guiao. “His Clarito’s energy is contagious. When you see him play that hard, it rubs off on his teammates.”