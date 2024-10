Jillian Ward kinikilig sa crush

Inamin ng Kapuso actress na si Jillian Ward na may lalaking nagbibigay-kulay at nagpapakilig ngayon sa kanya pero hindi pa umano alam ng guy na super crush niya ito.

Sa isang panayam, inihayag ng bida sa “Abot-Kamay Na Pangarap” na matatapos na this week na single pa rin siya hanggang ngayon.

“Wala po akong boyfriend pero minsan kinikilig po talaga ako ngayon,” sabi ni Jillian, pero hindi niya binanggit kung sino at kung taga-showbiz ba ang mystery guy.

“Ito na lang po, so ‘yung gusto ko kasi hindi niya alam na gusto ko siya. Hindi naman po one-sided kasi apparently gusto niya din daw ako pero ‘di ko sinasabi sa kanya na gusto din kita, ganoon,” dagdag ng dalaga.

Inisa-isa rin niya kung anu-ano ang mga qualities na hinahanap niya sa isang guy na papasa sa panlasa niya na maging future boyfriend.

“Siyempre po God-fearing, gusto ko po very family-oriented. Naniniwala po kasi ako na kung paano niya mamahalin ‘yung family niya, ganoon niya rin po ako mamahalin. Gusto ko rin po very honest sa sarili niya at may paninindigan, ayun, ‘yun po ‘yung pinaka-importante para sa akin and hardworking. Gusto ko po ‘yung mabait talaga and ‘yung hindi po siya pretentious,” saad ni Jillian.

Matatandaang na-link si Jillian sa kanyang “Abot-Kamay Na Pangarap” co-stars na sina Jeff Moses at Raheel Bhyria, na pareho siyang sinorpresa ng Valentine’s Day gift last February.

Inamin din ng “Widows’ War” actor na si Matthew Uy na crush niya si Jillian.