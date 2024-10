Jenn Rosa, tinamaan sa kissing scene

Aminado ang Vivamax bombshell na si Jenn Rosa na tinamaan siya sa “laplapan” nila ng kanyang leading man na si Josef Elizalde sa pelikulang “Halinghing” at ang rating niya sa actor at 8 out of 10.

Sa isang panayam, binanggit ng dalaga na kailangan pang maging “torrid” ang kanilang kissing scene upang mabigyan niya ang actor ng “perfect 10.”

Sa isang mediacon kasi ng Vivamax offering na “Halinghing,” natanong ang dalaga kung saan siya mas kinikilig o tinatamaan, kung sa halik o yakap at umabot na ito sa usapan nga na kissing scene nila ni Josef sa pelikula.

“Mahilig po ako sa magaling humalik. Kasi masarap ako humalik,” ang diretsahang sabi ni Jenn.

“Oo naman! Sobrang sarap. Unang-una sa balota. Pero nakalimutan ko, eh. Pwede bang ulitin natin?” sabi naman ng actor.

At nang tanungin nga si Jenn kung ano ang ibibigay niyang rating sa halik ni Josef, “Kiss mo rin naman masarap. Pero 8 muna, baka may ite-10 pa ‘yan! Ha-hahaha!”

Hirit pa ni Jen para maging 10 ang rating ni Josef pagdating sa halikan, “More dila! Ha-hahaha!”

Samantala, iikot ang kuwento ng “Halinghing” sa isang photojournalist na mabibigyan ng assignment kasama ang isang kontrobersyal na aktres, pero magiging kumplikado ito dahil sa paglutang ng mga lihim at nakatagong pagnanasa.

Mula sa direksyon ni JAQ, ang mapangahas na “Halinghing” ay mapapanood na sa Vivamax simula October 18, 2024.