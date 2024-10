Vivoree nahihilig sa musicals

Isa si Vivoree sa cast ng “Tabing Ilog: The Musical.”

Ginagampanan niya ang katauhan ni Eds, dating karakter na ginampanan ni Kate Abad sa telebisyon ilang dekada na ang nakararaan.

“We tackled a lot of social issues there, sa play, which is something that I really love about the play,” sabi ni Vivoree sa panayam niya sa isang online website.

Ayon kay Vivoree, naging pamilyar siya sa karakter ni Eds.

“Kasi, parang after namin magpaulit-ulit ng mga shows sa last run namin, parang nagkaroon din ako ng time to, like, think about, ‘Oh my gosh, maganda din tong gawin as Eds,” aniya.

Dagdag pa ni Vivoree, nakausap niya si Kate na unang gumanap na

Eds sa telebisyon.

“Yeah, opo. Kami lahat talagang binibigyan kami ng chance na makausap sila. Actually, they were there to watch,” say niya.

Mukhang nahihilig si Vivoree sa musical dahil after ng “Tabing Ilog” ay gagawa siya muli ng musical.

“Yes, I would love to. I love music, I love visual arts, performing arts,” pahayag niya.

Kasama sa cast ng “Tabing Ilog: The Musical” sina Sheena Belarmino, Benedix Ramos, Anji Salvacion, Kobie Brown, Jordan Andrews, Kiara Takahashi, Andi Abaya, Omar Uddin, Akira Morishita ng BGYO, Jhoanna Robles ng BINI, Joann Co, Red Nuestro, Gimbey Dela Cruz, Yeyin Dela Cruz, Adrian Lindayag, Lance Reblando, Vyen Villanueva, Teetin Villanueva, Jude Hindumdum, Vino Mabalot at Miah Canton.