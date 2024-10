Vic Sotto at Piolo Pascual, mga astig at palaban!

Kaloka, huh! Ang nag-iisang bossing ng bayan, si Vic Sotto at ang ultimate Papa P nating lahat, si Piolo Pascual, maugong na maugong na kapwa astig at palaban sa kanilang kauna-unahang pagsasama sa pelikulang “The Kingdom.

”Ngayon pa nga lang, nagkakagulo na at nag-iingay ang kanilang pagsasanib pwersa sa kanilang official 50th Metro Manila Film Festival entry na idinirehe ni Michael B. Tuviera, DGPI at handog ng MQuest Ventures, M-ZET Productions, at APT Entertainment, Inc., na tunay at walang halong kiyeme latik na isa sa pinakaaabangang family drama na talagang ginastusan para sa taunang festival.