UAAP tinitignan ang ‘duraan’

Si De La Salle University head coach Topex Robinson at University of the Philippines cager Reyland Torres ay ipinatawag ng komite na nag-iimbestiga sa umano’y insidente ng pagdura sa kanilang laban sa pagtatapos ng unang round ng University Athletic Association of the Philippines (UAAP) Season 87 tournament ng basketball ng mga lalaki.

Sinabi ng isang source na may alam sa pangyayari sa DAILY TRIBUNE na ang UAAP Board of Managing Directors subcommittee, sa pakikipag-ugnayan sa opisina ni basketball commissioner Xavy Nunag, ay nakipagpulong sa dalawang partido kahapon para sa huling yugto ng imbestigasyon ng umano’y duraan.

Ang dalawa ay hiniling din na magbigay ng mga nakasulat na ulat ng insidente.

Nirepaso na rin ng komite ang mga video at larawan ng diumano’y pagdura ni Robinson kay Torres sa huling bahagi ng ikatlong quarter ng nakakakilig na panalo ng defending champion Green Archers noong Linggo, 68-56, sa Mall of Asia Arena.

Ang mga resulta ng imbestigasyon at desisyon ay inaasahang matatapos sa ngayong araw.

Sumiklab ang galit sa ikatlong quarter ng inaabangang rematch sa pagitan ng mga protagonista ng finals series noong nakaraang taon.

Nagreklamo si Torres na dinuraan siya ni Robinson habang naglalakad malapit sa mentor ng Green Archers.

Hindi pinabayaan ni UP assistant coach Tom Chua ang insidente habang sinubukan niyang harapin ang La Salle bench nang tumahol si Green Archers deputy Gian Nazario na muntik nang magdulot ng away sa midcourt bago pumagitna ang mga tagaawat.

Nakatakas ang magkabilang panig na may babala mula sa mga opisyal.

Itinanggi ni Robinson na dinuraan niya ang UP player ngunit inamin niya na sila ni Torres ay “nagpalitan ng ilang salita.”

Naresolba umano ang kaso sa loob ng 48 oras, ngunit ‘inconclusive’ ang mga video at larawang nasuri na lalong nagpaantala sa imbestigasyon.

Gayunpaman, ang komprontasyon ay nagpabagal sa La Salle, na nagpasiklab ng mapagpasyang pagtakbo para tuluyang maupo sa unahant matapos huling itabla ng UP ang laro sa 42.

Ang back-to-back na mga basket ni reigning Most Valuable Player Kevin Quiambao sa isang magaling na 9-4 run ay nagbigay sa Green Archers ng 51-46 lamang patungo sa isang payoff period.

Nagkagulo na ang Fighting Maroons sa ikaapat na quarter matapos magpakawala ang La Salle ng 14-7 blitz. Pagkatapos ay nagtayo sila ng double-digit na kalamangan patungo sa kanilang ikaanim na tagumpay sa pitong laro habang pinutol ang anim na sunod na panalo ng UP.

Tinapos ng La Salle ang unang round na nasa tuktok ng standings habang ang UP ay dumulas sa pangalawa.

Magkikita muli ang dalawang squad sa second round sa 10 Nobyembre sa Smart Araneta Coliseum.