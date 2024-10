Binatikos ni Obiena ang mga gawa-gawang kwento laban kay Yulo

DAN VERNON/AGENCE FRANCE-PRESSE EJ Obiena gains a psychological edge over world’s best pole vaulters following his victory in the Brussels Diamond League.

TDT









Copied Binatikos kahapon ng Olympian na si EJ Obiena ang mga imbentong kwentong may alitan sa pagitan niya at ng two-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo. Sa isang post sa social media, itinanggi ni Obiena na nagkomento siya sa pribadong buhay ni Yulo, at sinabing ang anumang pahayag na ginawa niya ay libelo. “Hindi ako nagkomento sa personal na buhay ng ibang tao. HINDI PA AKO NAGBIGAY NG ISANG KOMENTO tungkol sa pribadong buhay ni Caloy’s at hindi ako magkokomento. Anumang paratang kung hindi man ay tahasang libelo. Alam ko kung kailan dapat itikom ang aking bibig; at pagdating sa pribadong buhay ninuman ay isa sa mga oras na iyon,” aniya, ayon sa ulat ng ABS-CBN. Si Obiena, kasalukuyang ikatlong pinakamagaling na pole vaulter sa mundo, ay nagsabi na sinubukan niyang manatiling tahimik at huwag magdulot ng mga nakakapanlinlang na kwento ngunit sinabi niyang napipilitan siyang ituwid ang record, dahil kaibigan niya si Yulo. “Ito ay isang malungkot na kalagayan kapag ang mga kuwento ay gawa-gawa upang makakuha ng mga pag-click at pag-like at pagbabahagi…Kaibigan ko si Caloy sa loob ng maraming taon. At sa darating na mga dekada. Hindi ako nakikipagkumpitensya sa aking kaibigang si Caloy at lubos kong iginagalang siya. Siya ay isang mahusay na kampeon para sa ating bansa at pinalakpakan ko siya. Proud ako sa kanya. Nagpapasalamat ako sa kaluwalhatiang dulot niya sa ating bansa,” sabi ni Obiena, ayon sa ABS-CBN. “Kung gusto mong malaman kung ano ang sinasabi ko, pumunta ka dito o sa iba ko pang social media at makikita mo ito. Kung ang ilang click bait site ay gumagawa ng mga kuwento upang sipsipin ka sa drama, kilalanin kung ano ito. Ito ay pang-aabuso. Hindi ito pamamahayag,” dagdag niya. “Tumuon tayo sa pagpapasaya sa ating mga atleta, sa halip na lumikha ng maling drama upang magbenta ng espasyo sa advertising,” ayon kay Obiena.