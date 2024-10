AJ Raval rumesbak kay Kylie Padilla

Matapos ang cryptic post ni Kylie, tila sinagot naman ito ni AJ Raval sa kanyang Instagram story.

“No revenge, I’ll just pray for you and wish the best for you because you’re God’s child too,” say ni AJ.

After this, nagbahagi rin si AJ ng Bible verse mula sa Proverbs 16:9:

“If it’s in God’s will, it will happen & nothing will stop it. If it’s not, God has a better plan. Have peace knowing this.”

Si AJ ay kasalukuyang partner ni Aljur.

***

Maja Salvador magbabalik

Marami na ang nag-aabang sa pagbabalik ni Maja Salvador sa Kapamilya network.

Kasado na ang kanyang pagbabalik sa network na naging unang tahanan niya.

Welcome na welcome sa netizens ang pagbabalik ni Maja sa Dos.

“sana si maja na ang endgame ni tanggol haha bigla nalang kasi sya nawala sa probinsyano so bagay sila ni coco kasi si julia montes busy may upcoming series din sya if malay natin kung ipapasok sya sa bq !!!!”

“Yehey,sure na ba ito.ito ung request ko.maja salvador..my idol,may ivy aguas....im happy to be back at kapamilya.aabangan kita sa asap.”

“Siguro magbabalik siya ulit para sa ASAP forda second time dahil kakapanganak lang niya eh nung nakaraang buwan bago siya magbabalik Kapamilya kaya sana nga magbabalik na si Maja forda ASAP!!!!!!!!!!!”