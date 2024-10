Sagupaang Ginebra-San Miguel sa PBA semis series umpisa na

May bentahe ang Barangay Ginebra sa mahabang pahinga sa sagupaan nila ng San Miguel Beer sa Game 1 ng kanilang Philippine Basketball Association (PBA) Governors’ Cup best-of-seven semifinal series ngayong araw sa Philsports Arena sa Pasig City.

Matapos itapon si Allen Durham at Meralco sa malinis na three-game sweep, haharapin muli ng Ginebra ang isang star-studded Beermen squad na binabandera ng higanteng si June Mar Fajardo.

Ang 6-foot-10 na Most Valuable Player ay nananatiling pinakamalaking hamon ni Gin Kings head coach Tim Cone sa kanilang nakatakdang 5 ng hapon na pambukas ng serye.

Kakailanganin ni Cone na umasa kina Joe Devance, Japeth Aguilar at maging sa resident import na si Justin Brownlee para ilagay ang katawan sa rumaragasang sentro ng San Miguel sa kawalan ng napinsalang sina Isaac Go, Jeremiah Gray at Jamie Malonzo.

“Nakikitungo kami sa kung ano ang mayroon kami, at gumagawa kami ng paraan,” sabi ni Cone.

“Obviously, ang pagsama kay June Mar sa susunod na serye ay magiging malaking alalahanin din para sa amin.”

Tiyak na magdadala ng problema si Fajardo sa mga kulang-kulang na Kings, lalo na matapos malaglag ang 40 puntos at 24 rebounds nang iwasan ng Beermen ang kapahamakan sa kanilang 109-105 Game 5 na panalo laban sa pesky Converge noong Linggo.

Ang pagod, gayunpaman, ay maaaring maging salik kung saan ang San Miguel ay may ilang araw na lamang para makabangon mula sa kanilang nakakapagod na limang larong serye kasama ang FiberXers.

Gayunpaman, naniniwala si Beermen coach Jorge Galent na marami pa silang natitira sa kanilang mga tangke.

“Laban sa Ginebra, kailangan lang naming maglaro ng maayos,” sabi ni Galent.

“Ito ay well-coached, mayroon itong magagaling na mga manlalaro kaya, alam mo, kailangan lang naming maglaro ng maayos, kailangan naming i-play ang aming A-game, para magkaroon kami ng pagkakataon na talunin sila.”

Ang mga koponan ay maganda kahit na ang kumperensyang ito pagkatapos hatiin ang kanilang mga pagpupulong sa yugto ng grupo.

Si Brownlee ay nagtala ng career-high na 51 puntos sa 108-102 panalo ng Kings noong Agosto 27 bago nakaganti ang Beermen sa 131-82 blowout noong Setyembre 15 na itinampok ng nangungunang sniper na si Marcio Lassiter na umakyat bilang pinuno ng listahan ng all-time three-point player ng liga.

Samantala, lalabanan ng defending champion TNT ang Rain or Shine sa alas-7:30 ng gabi na Game 1 ng serye sa pagitan ng mga top seeded team pagkatapos ng group stage.

Gaya ng San Miguel, nahirapan ang Elasto Painters na makakuha ng semis slot dahil kailangan nilang palayasin ang Magnolia sa limang laro sa isang highly physical quarters series.

Itinapon ng Rain or Shine ang Hotshots, 113-103, noong Sabado para makasagupa ang nakapahingang Tropang Giga.

“We’re playing a tough team and they’re the defending champions,” sabi ni Elasto Painters coach Yeng Guiao.

Aasa si Guiao kay import Aaron Fuller at mga batang baril na sina Jhonard Clarito, Andrei Caracut, Gian Mamuyac at Adrian Nocum.

Ang TNT, sa kabilang banda, ay mukhang pipigilan ang running game ng Rain or Shine kasama ang veteran squad sa pangunguna nina Rondae Hollis-Jefferson, Kelly Williams, Jayson Castro, Calvin Oftana, RR Pogoy at Rey Nambatac sa timon.

“The only way we can go deeper into the playoffs is if everyone on the team really elevates their game. What got us here will not get us to where we want to be,” Tropang Giga coach Chot Reyes said.