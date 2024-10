Lalaki nagbigti dahil sa matinding sakit ng ulo

Nagpasya ang isang 58 anyos na lalaki na wakasan ang kanyang buhay dahil sa matinding karamdaman.

Nakita si Ferdinan Luna y Castillo ng kanyang bayaw na nakabitin sa kisame ng bahay nila sa Pandacan, Manila kahapon ng madaling araw, ayon sa pulis.

Sa salaysay sa pulis ng saksing si Angelito Guevarra y Pascual, 58, nagising siya para mamalengke at paglabas niya ng kanilang bahay ay nakita niya ang biktima na nakabigti at may lubid na nakatali sa leeg.

Ang kabilang dulo ng lubid ay nakatali sa isang kahoy na barakilan, ayon kay Pascual.

Agad niyang ginising ang kapatid ng biktima at isinugod nila si Pascual sa Sta. Ana Hospital, ngunit idineklarang patay ang biktima dakong 4:34 ng umaga ni Dr. Avelino Nebrija Jr.

Hinala ng mga saksi na hindi na matiis ng biktima ang pag-atake ng sakit sa ulo kaya siya nagpatiwakal.

Dinala ang bangkay ng biktima sa punerarya para sa autopsy at ligtas na pag-iingat.